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Байден: «Путин думал, что захватит Киев за три дня»

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13 января 2025, 23:55 1813

Президент России Владимир Путин не смог сломить Украину, заявил американский лидер Джо Байден.

«Путин думал, что за 3 дня завоюет Киев, но это я был в центре Киева, а не он. Он не смог сломить Украину, НАТО или захватить значительные территории. Мы объединили 50 стран для поддержки Украины, включая впервые азиатские страны. Мы предоставили беспрецедентные боеприпасы и санкции, чтобы помочь Украине бороться.

Когда Путин начал вторжение, у меня было две задачи: сплотить мир, чтобы помочь Украине и избежать войны между ядерными державами. Сегодня я могу сообщить американскому народу, что наши противники слабее, чем когда мы пришли на эту работу четыре года назад.

Россия становилась все слабее и слабее за последние 4 года, они сами виноваты в этом.

Сегодня Украина все еще свободная, независимая страна с потенциалом, подчеркну, потенциалом к светлому будущему», - подчеркнул глава Белого дома.

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