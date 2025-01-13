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Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назначит бывшего оппозиционного лидера, экс-председателя партии IYI Мераль Акшенер своим помощником. Как сообщает газета Cumhuriyet, с таким заявлением выступил журналист Эрдал Саглам. По его словам, назначение Акшенер уже одобрено.

Таким образом, число помощников Эрдогана увеличится до двух. В настоящее время помощником турецкого лидера является вице-президент Джевдет Йылмаз.

Отметим, что в ближайшие месяцы, как ожидается, в Кабмине Турции будут произведены перестановки. По имеющимся данным, как минимум шесть министров будут освобождены от должности.

Напомним, что 5 июня прошлого года Эрдоган провел встречу с Акшенер. В мае 2024 года она подала в отставку с поста председателя партии IYI.

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