Швейцарию пригласили в «военный Шенген»

Евросоюз официально одобрил приглашение Швейцарии в программу «военного Шенгена», направленную на быструю переброску войск по всей территории Европы без задержек на границах. Решение об этом принял Совет ЕС.

«Совет ЕС утвердил решение, подтверждающее, что участие Швейцарии в проекте «военной мобильности» в рамках программы Постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO) отвечает условиям программы и принесет существенную добавочную стоимость», - говорится в документе. Это решение позволит пригласить Швейцарию в проект, заявку на вступление в который она подала в сентябре 2024 года.

Проект «военной мобильности», известный также под названием «военного Шенгена», является стержнем программы PESCO. Он направлен на максимальное упрощение и стандартизацию процедур по переброске войск НАТО по территории Европы. Проект начал разрабатываться ЕС и НАТО в 2018 году.