«Газпрому» поплохело: сказка закончилась

В июне 2008 года, выступая на заседании Европейского делового конгресса, который проходил во французском городе Довиль, глава «Газпрома» Алексей Миллер с энтузиазмом рассказывал о сказочных перспективах компании. «Рыночная капитализация «Газпрома» увеличилась в 46 раз начиная с 2000 года. Величина прироста добычи газа в России за последние шесть лет - самая высокая в мире. «Газпром» из российской компании с дочерними предприятиями за рубежом превращается в глобальную корпорацию с российскими корнями», - ошарашивал глава госкорпорации присутствующих. И если на тот момент «Газпром» был третьей по капитализации компанией в мире, то спустя семь-десять лет, предрекал Миллер, она станет первой, скакнув от тогдашних 360 миллиардов долларов до триллиона.

Этот прогноз руководителю любимой кремлевской компании потом припоминали часто, едва ли не чаще, чем Путину обещание перегнать по ВВП Португалию. По ВВП Россию обошла уже и Румыния, а на столе у Алексея Миллера оказалось письмо от заместителя главы правления «Газпрома» Елены Илюхиной с предложением сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала: дескать, компания не может себе позволить их фонд оплаты в 50 миллиардов рублей в год. Предстоит большой аудит, в результате которого могут быть уволены более полутора тысяч человек. Что же случилось с компанией, получить работу в которой, с заоблачными зарплатами и сказочными соцпакетами, еще вчера было мечтой сотен тысяч молодых амбициозных россиян? Где обещанный триллион капитализации, глобальное первенство и связанные с этим плюшки? Капитализация «Газпрома» при нынешней цене акций сейчас около трех триллионов рублей, разумеется, не долларов. При курсе доллара выше 100 рублей несложно посчитать, насколько мечты Миллера оказались не просто несбыточными, а несколько даже идиотскими.