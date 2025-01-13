«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
В июне 2008 года, выступая на заседании Европейского делового конгресса, который проходил во французском городе Довиль, глава «Газпрома» Алексей Миллер с энтузиазмом рассказывал о сказочных перспективах компании.
«Рыночная капитализация «Газпрома» увеличилась в 46 раз начиная с 2000 года. Величина прироста добычи газа в России за последние шесть лет - самая высокая в мире. «Газпром» из российской компании с дочерними предприятиями за рубежом превращается в глобальную корпорацию с российскими корнями», - ошарашивал глава госкорпорации присутствующих. И если на тот момент «Газпром» был третьей по капитализации компанией в мире, то спустя семь-десять лет, предрекал Миллер, она станет первой, скакнув от тогдашних 360 миллиардов долларов до триллиона.
Этот прогноз руководителю любимой кремлевской компании потом припоминали часто, едва ли не чаще, чем Путину обещание перегнать по ВВП Португалию. По ВВП Россию обошла уже и Румыния, а на столе у Алексея Миллера оказалось письмо от заместителя главы правления «Газпрома» Елены Илюхиной с предложением сократить численность сотрудников центрального аппарата и петербургского филиала: дескать, компания не может себе позволить их фонд оплаты в 50 миллиардов рублей в год. Предстоит большой аудит, в результате которого могут быть уволены более полутора тысяч человек.
Что же случилось с компанией, получить работу в которой, с заоблачными зарплатами и сказочными соцпакетами, еще вчера было мечтой сотен тысяч молодых амбициозных россиян? Где обещанный триллион капитализации, глобальное первенство и связанные с этим плюшки?
Капитализация «Газпрома» при нынешней цене акций сейчас около трех триллионов рублей, разумеется, не долларов. При курсе доллара выше 100 рублей несложно посчитать, насколько мечты Миллера оказались не просто несбыточными, а несколько даже идиотскими.
Безусловно, ключевую роль в падении финансовой результативности «Газпрома» сыграло гениальное решение политического руководства России наказать Европу и прекратить поставки газа на свой основной, традиционный рынок. В 2024 году поставки в Европу составляли 32 миллиарда кубометров, чуть выше, чем годом раньше, но все равно в 5,5 раза меньше, чем в довоенные годы: в 2018-2019 годах объемы составляли 180 миллиардов кубов. Но нельзя сбрасывать со счетов и безобразно неэффективный менеджмент, который, ощущая могущественную политическую «крышу», не сильно заботился о результатах. Рынок не может не реагировать: по акциям «Газпрома» исторический максимум был зафиксирован в октябре 2021 года — 397,64 рубля за бумагу, сейчас – около 130 рублей.
Компания впервые в своей истории стала терпеть убытки в своей базовой, газовой составляющей. С первого января прекратился транзит газа через Украину, что лишит компанию еще около шести миллиардов долларов выторга за год. Сам Алексей Миллер, конечно, не обеднеет, а вот части сотрудников придется поискать другую работу. Газпромовская сказка закончилась.