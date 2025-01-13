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США подготовили основу для покупки Гренландии

01:25 739

Группа республиканцев в Палате представителей США выступила с инициативой, которая предусматривает предоставление Дональду Трампу юридических полномочий для приобретения Гренландии, о чем он неоднократно заявлял ранее. Об этом в понедельник, 13 января, сообщает Fox News.

Законопроект под названием «Вернем Гренландии величие» (Make Greenland Great Again Act) предложил конгрессмен от штата Теннесси Энди Оглс вместе с десятью однопартийцами.

Законопроект предусматривает, что действующий президент США будет иметь право после инаугурации начать переговоры с правительством Дании о приобретении Гренландии. После достижения договоренностей глава государства обязан проинформировать Конгресс, который контролирует распределение бюджетных средств.

«Американские экономические интересы и интересы безопасности больше не будут отодвинуты на задний план, и республиканцы в Палате представителей готовы помочь Трампу добиться успеха в интересах американского народа», — заявил Оглс в комментарии Fox News.

13 января избранный вице-президент США в администрации Дональда Трампа Джей Ди Вэнс заявил, что у американских властей нет необходимости использовать военную силу в Гренландии, однако по острову «можно заключить сделку».

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