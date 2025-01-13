Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется

Протесты в Грузии, которые с разной степенью интенсивности продолжаются уже полтора месяца, значительно изменили образ жизни людей. Если учесть, что против власти выступает, в основном, городской средний класс представители которого покупают квартиры, ходят в торговые центры и отдыхают в ресторанах, то становится понятно, что потребительский спрос в Грузии резко снизился. И если торговые центры пока особо этого не замечают, поскольку покупка тех или иных товаров – это, преимущественно, не роскошь, а повседневная рутина, то сектор развлечений уже бьет тревогу - люди стали меньше ходить в рестораны, ибо, во-первых, много времени уходит на участие в движении протеста, во-вторых, настроение как-то не располагает к гулянкам и, наконец, в-третьих, никто не знает, какими будут экономические последствия происходящего, следовательно, деньги разумнее экономить. Ну, а дальше все логично: когда люди мало развлекаются, у них остается больше времени на размышления. Не говоря уже о том, что активные участники протеста в массе своей - люди образованные, и участие в ежевечерних митингах становится для них своеобразным уроком самоусовершенствования.

Картина типичного вечернего митинга в Тбилиси и других городах Грузии выглядит так – люди стоят кучками, что-то горячо обсуждая либо споря как о насущных, так и об абстрактных проблемах. Я это к тому, что появляется масса возможностей подумать о каких-то важных вещах и в ходе размышлений прийти порой к совершенно неожиданным выводам. Так вот, следя за хроникой протестов в Тбилиси, ваш покорный слуга пришел к выводу, что самым главным и непростительным преступлением сталинского режима перед многонациональным народов СССР была тема, о которой, как это ни парадоксально, сегодня почти никто не говорит. Что приходит вам на ум в первую очередь, когда разговор заходит о сталинской системе? Массовые репрессии, ужас 1937 года, уничтожение целых слоев населения, голод, унесший жизни миллионов людей в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Ну и, наконец, заигрывание с Гитлером, приведшее к тому, что Советский Союз оказался не готов к началу войны.

Все эти страшные беды советской истории являются следствием главного, фундаментального преступления, которое их породило. И прийти к такому выводу можно, проанализировав то, что происходит сейчас в Грузии. Но обо всем по порядку. Как известно, сегодня в России, как, собственно, и на большей части постсоветского пространства, очень популярна так называемая «китайская модель» государства, сочетающая столь горячо любимый россиянами однопартийный авторитаризм с высокоэффективной рыночной экономикой. И в самом деле, в Китае, которым по сей день руководит Коммунистическая партия, нет никакой оппозиции, нет альтернативных партий, нет критически настроенных СМИ, нет даже столь привычных для всех нас западных поисковых систем и социальных сетей. Лозунги все те же, что при Мао, идеология почти не меняется, хотя реально ни о каком строительстве коммунизма никто уже даже не думает. Да и зачем, если китайцы сегодня капиталисты больше, чем европейцы, а государство тщательно соблюдает неписанный договор со своей страной – народ не мешает КПК оставаться у власти, при этом правительство обеспечивает верховенство закона, свободу бизнеса, минимальные регуляции и открытость для иностранных инвесторов.

Бизнес в Китае довольно свободный, правила рынка четкие и понятные, коррупция минимальная, а у вмешательства государства в дела бизнеса есть четко очерченные границы. В общем, Китай живет нормальной капиталистической жизнью, упорядоченность и стабильность которой гарантирует Коммунистическая партия. Не случайно многие россияне и граждане республик бывшего СССР откровенно завидуют такой реальности и мечтают о том, чтоб кто-то как можно быстрее импортировал ее в наши края. При этом почти никто не помнит, что так называемая «китайская модель» существовала на бескрайних просторах Советского Союза лет за пятьдесят до того, как появилась в Китае. И называлась она, напомню, «Новая экономическая политика», она же НЭП. Автором этой идеи был Владимир Ульянов/Ленин, который, по всей видимости, осознал под конец жизни, какое страшное дело он сотворил, пойдя против частнособственнического инстинкта. Будучи человеком образованным и, главное, интенсивно мыслящим, Ленин понял, что без личного интереса экономика не работает, и что чиновник, поставленный управлять тем или иным бизнес-активом, думает только об одном – наворовать столько, чтобы, после того, как его уволят, хватило бы на безбедную жизнь. Вот тогда Ильич и решил понемногу восстанавливать класс собственников. На первом этапе только в малом бизнесе, позднее - по всей экономике.

В результате то, что не смогли революционные чиновники в кожанках с бантами и маузерами на боку, сделали простые частные предприниматели, у которых вновь после переворота 1917 года появилась возможность достойной зарабатывать. Словом, новый «советский капитализм» без лишних жертв сделал то, чего не смогли годы военного коммунизма, продразверстки и уничтожения частных собственников, как класса. СССР быстро вышел из кризиса, стал обрастать жирком и уже лет через десять стал почти нормальной страной, которую сочно и убедительно показали в своих книгах Ильф и Петров. «Угар нэпа», на который так жаловался незабвенный Остап Бендер, выдававший себя за сына лейтенанта Шмидта – как раз об этом. Ну, чем вам не Китай? Все ведь то же самое – несменяемая власть компартии, практически не изменившаяся идеология, но при этом личные свободы граждан, частный бизнес, артели, кооперативы, иностранные инвесторы... Все шло очень хорошо, и если бы так продолжилось еще хотя бы лет десять, сегодня на пространстве бывшего СССР все было совсем иначе. Но в 1929 году Иосиф Сталин разогнал все это хозяйственно-экономическое непотребство. Страну, постепенно приближавшуюся к западным стандартам экономики, вновь загнали за колючую проволоку социалистического лагеря, а всех бенефициариев НЭПа - от частных владельцев до так называемых кулаков (на деле – предприимчивых, трудолюбивых фермеров) либо уничтожили, либо «приняли» в ГУЛАГ. Вот так и закончился НЭП, а с ним и нормальная жизнь советских граждан. Почему Сталин это сделал?

Ведь все шло, как нельзя лучше, страна богатела, становилась стабильнее, сближалась с Западом. Зачем же было все это разрушить? Инструмент разрушения был понятен – беспрецедентными по масштабу репрессиями. Но причина?! Зачем, как говорил отец китайской модели Дэн Сяопин, убивать кошку, которая исправно ловит мышей, пусть даже она другого цвета? Так вот, внимательный анализ нынешних событий в Грузии дает исчерпывающий ответ на все эти вопросы. И заключается он в том, что Сталин восемь лет наблюдал за тем, как растет и развивается молодая страна социализма, как появляется класс собственников, как все больше и больше людей получают доходы независимо от государства, и как улучшается жизнь частных фабрик, компаний, ферм, простых тружеников. Реакция нормального человека на все это очевидна – он бы радовался тому, что, наконец, найден компромисс между вечной властью и естественной рыночной экономикой, что люди, после многих лет разрухи и голода наконец-то зажили по-человечески. Но Сталин был не нормальным человеком, а вождем, мечтавшим об абсолютной, безграничной власти. А потому, созерцая картину процветания страны, которой руководил, четко понял: еще несколько лет такого процветания, и класс частных собственников вырастет и усилится настолько, что в итоге задастся вопросом: «А кто такой, этот ваш Сталин, и зачем он нам вообще нужен?». А поняв, стал действовать. Цель Сталина заключалась в том, чтобы уничтожить тех, кто способен мыслить самостоятельно, и сделать целую страну тотально зависимой от государства. Ибо только тотально зависимые от государства люди могут обожествлять своего вождя и бегать по улицам с его портретами и лозунгами И сегодня правящая «Грузинская мечта» продемонстрировала всем нам, что тысячу раз был прав товарищ Сталин, когда сказал свою близкому кругу: «Хотите править вечно? Тогда увеличивайте число граждан, зависящих от государства!»

Сегодня у партии Бидзины Иванишвили есть лишь одна поддержка – это люди, тотально зависимые от государства. То есть, бюджетники, социально незащищенные слои населения, бывшие заключенные, которым нужно снять судимость, или действующие преступники, ждущие от государства статуса неприкасаемых. «Мечта» полностью потеряла слои населения, которые не зависят от власти – представителей бизнеса, неправительственный сектор, самозанятых, крупных фермеров в селах... Это отчетливо видно на примере даже такой тонкой сферы, как театральное искусство - частные театры, живущие за свой счет, активно протестуют, а вот сидящие на бюджете государственные «очаги культуры» помалкивают. Понятно, что, в отличие от Сталина, правящая в Грузии власть не могла, да и не стала бы уничтожать «нэпманов» - времена нынче другие. А вот другую рекомендацию «отца народов» - методично наращивать прослойку населения, тотально зависимую от государства, «Грузинская мечта» использует на все сто. С каждым годом в Грузии растет число бюджетников, ежегодно создаются новые госструктуры, где люди получают заработную плату ни за что, без какого-либо полезного дела. Паутина государственного финансирования плотно опутала всю Грузию, породив класс людей, беспрекословно подчиняющихся начальству. Хотя на дворе 2025 год, а не 1937-й, и максимум, что им грозит, это увольнение с работы, да и то не обязательно. Именно это –– уничтожение класса независимо мыслящих и свободных людей во имя создания страны, в которой абсолютно все зависят от милости государства, и есть самое большое преступление сталинского режима.