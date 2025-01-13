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Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?

война миров
Икрам Нур, автор haqqin.az
07:35 284

Итак, военная машина существующей де-факто антихуситской коалиции, в которую пока входят Израиль, США и Великобритания, наконец-то раскачалась и провела первую совместную операцию – отбомбилась по целям в Йемене. В итоге случился «и смех, и грех».

Сообщения об авиаударах – сплошные победные реляции. Говорится, что израильские военные самолеты разбомбили электростанцию и два порта, причем особо отмечается, что электростанция служила «центральным источником энергии для террористического режима хуситов в его военной деятельности».

Бомбовые удары, по типу того, какие были нанесены в конце прошлой недели – это имитация бурной деятельности, а не операция, которая может остановить хуситов

Американцы и британцы о своих успехах в поражении наземных целей скромно молчат. Видимо, из-за того, что похвастать им совершенно нечем. Складывается впечатление, что коалиция просто понятия не имеет, где находятся центры управления и ключевые военные объекты хуситов в Йемене, их склады ракетного вооружения, а также мастерские, где они это вооружение собирают.

А без уничтожения этих объектов и блокирования логистических цепочек, по которым комплектующие для ракет и БПЛА доставляются хуситам, без уничтожения их разведывательных судов, дающих ракетам целеуказания – бомбардировки представляются совершенно пустой затеей. Поскольку хуситы сильны только одним – своей низкой чувствительностью к потерям. И в средневековье их точечными бомбардировками не вогнать - они и так там живут.

Да и к тому же получили доступ к совершенно убойным и, главное, дешевым современным военным технологиям, вроде дронов и эрзац ракет. Качество которых ниже нижнего – но позволяют держать противников в постоянном напряжении. А в силу мобильности этих систем – позволяют скрытно выводить их на позиции, скрытно же применять и потом стремительно исчезать с поля боя, как будто их никогда там и не было.

И в средневековье хуситов точечными бомбардировками не вогнать - они и так там живу

Поэтому еще раз повторю: бомбовые удары по ним, по типу того, какие были нанесены в конце прошлой недели – это имитация бурной деятельности, а не операция, которая может остановить хуситов или заставить их отказаться от нанесения ударов и проведения ракетных атак.

Вот, кстати, заявление израильтян о том, что они открывают сезон охоты на лидеров хуситов – это вполне себе серьезно и может иметь значительные последствия. А то что израильская разведка умеет в эти операции – прошлый год показал прекрасно и весьма наглядно. Но в целом антихуситской коалиции нужно в корне пересмотреть свои подходы к борьбе с противником и более тщательно готовить операции против него, в первую очередь – выбор целей для ударов.

Что, естественно, предполагает и более серьезный подход к разведывательной деятельности против хуситов. И в первую очередь – против полулегальной сети бизнесменов, помогающим им вести финансовые операции, закупки компонентов для производства вооружений и доставки этого в Йемен.

Синвар умер, да здравствует Синвар!

Впрочем, это сама по себе сверхсложная задача. Разгромлены ли финансовые империи «Хезболлы» и ХАМАС после их военного разгрома, достаточно, кстати, условного, судя по тому, что сейчас младший брат Яхьи Синвара, Мохаммед, приступил к восстановлению группировки. А это возможно только в том случае, если он получил доступ к деньгам ХАМАС. Боюсь, что в скором времени такие же новости начнут приходить и о «Хезболле».

Потому как разбить их на поле боя, выбить все руководство – достаточно просто, как показали недавние события. А вот разгромить их финансовую опору – гораздо сложнее. Проблема только в том, что без этого разгрома все успехи на поле боя обесцениваются, это не удары, а щекотка. Поскольку такие группировки имеют огромный потенциал для восстановления. Ведь «пушечное мясо» для них сейчас в регионе в избытке.

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