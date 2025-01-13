Россия и Иран готовят против Трампа нестабильность и тревогу

В ближайшие неделю одной из главных тем международных масс-медиа станет не только инаугурация Дональда Трампа, но и визит президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву для подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и проведения переговоров с Владимиром Путиным. 47 статей российско-иранского договора разберут «по косточкам» и под лупой рассмотрят каждую запятую. А поскольку послом Ирана в РФ Каземом Джалили уже анонсировано, что «неотъемлемая часть соглашения - партнерство в вопросах, связанных с обороной и безопасностью» - то именно эта тема станет основным предметом комментариев обозревателей и аналитиков.

Время для подписания соглашения Москвой и Тегераном выбрано крайне неудачное – буквально накануне инаугурации Дональда Трампа, который преисполнен решимости и ужесточить позицию Америки к Тегерану, и усилить давление на Москву. В этих условиях, чтобы не дразнить новую американскую администрацию было бы логичным под благовидным предлогом отложить подписание российско-иранского соглашения, кстати, голоса об этом звучат сегодня и в российской, и в иранской столице – но это будет выглядеть уже совершенно неприличным, поскольку, во-первых, он готовится уже 10 лет и его заключение уже несколько раз переносилось. А, во-вторых, единственный товар, который сегодня могут предложить на международной арене что Москва, что Тегеран – это нестабильность и тревогу. Поэтому, в их глазах, отложить подписание – это расписаться в собственном бессилии и в американобоязни. А этого ни Хаменеи, ни Владимир Путин себе позволить не могут, им крайне необходимо продемонстрировать свой «мачизм» и брутальность, пусть это только сохранение хорошей мины при плохой игре.

Складывается парадоксальная ситуация, когда и подписать соглашение, и отложить его подписание для России и Ирана одинаково плохо. К тому же, обе стороны друг другу не доверяют и всерьез опасаются, что одна из них, при соответствующих условиях, предложенных американцами, другую просто на просто сдаст. Поэтому в ход будет пущен «китайский вариант», иными словами – повториться история «Соглашения о безграничном партнерстве», подписанное между Тегераном и Пекином. Напомню, что, когда оно состоялось, а это был март 2021 года, мировое информационное пространство буквально взорвалось пессимистическими прогнозами, поскольку, по мнению большинства аналитиков, в результате его подписания западная экономическая блокада Ирана оказалось прорванной, и Тегеран получил доступ к передовым военным разработкам и мирным технологиям. «Беспокойство Байдена абсолютно справедливо. Расцвет стратегического сотрудничества на востоке ускоряет закат США», - написал тогда в своем твиттере написал секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. – «Подписание дорожной карты для стратегического партнерства между Ираном и Китаем является частью активного сопротивления Вашингтону». Словом, все было как обычно: крах отжившего мирового порядка, удар под дых Америке от Китая, ирано-китайский альянс – утро нового человечества и прочие благоглупости. При этом никто не мог толком объяснить, что же за документы в действительности были подписаны. По замыслу иранских инициаторов этого соглашения, должен был возникнуть некий направленный против Америки ирано-китайский альянс. В итоге – получился некий конфуз, в чем сейчас Тегерану и признаться-то неудобно.

Обещанные китайские инвестиции, а гуляла даже совершенно фантастическая цифра в 400 миллиардов долларов в Иран не хлынули, военно-техническое сотрудничество так и не началось, доступа к современным китайским гражданским технологиям иранцы так и не получили, товарооборот между двумя странами сколько-нибудь заметно не вырос. По сути, этот «Ирано-Китайский договор о всестороннем сотрудничестве» оказался и не договором вовсе, а набором меморандумов о намерении, и единственная его польза для Тегерана заключалась лишь в том, что Пекин получил возможность закупать иранскую нефть со значительной скидкой. В отличие от Пекина Тегеран и Москва ведут себя более авантюристично и отвязано – но это совершенно не означает, что их соглашение будет более конкретным и эффективным. Поскольку как бы им не хотелось позиционировать себя центрами борьбы с гегемонией Запада, и в первую очередь, с США – Трампа они боятся до судорог, до икоты, а потому на какие-то резкие шаги, реальные, а не на уровне деклараций, идти побояться. Дескать, кто его знает, что у него на уме, а ударить от может весьма больно – и рычагов у него для этого более чем достаточно. И хотя сейчас Али Лариджани, старший советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, непрерывно, по данным хорошо информированной The Times, курсирует между Тегераном и Москвой, согласовывая секретные соглашения–дополнения к готовящему к подписанию договору, нужно помнить одно – Иран и Россия сегодня государства, которые мало что могут дать друг другу.