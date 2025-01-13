Заявление AZAL

В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул – Баку (J2-078), Москва – Баку (J2-808) и Тель-Авив – Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения. Об этом говорится в заявлении азербайджанской авиакомпании.

«Самолеты успешно совершили посадку в Международном аэропорту в Гяндже. Согласно правилам авиакомпании при необходимости пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, будут предоставлены все необходимые услуги. По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected]», - заявили в авиакомпании.

Кроме того, рейс Новосибирск – Баку авиакомпании IrAero, выполняемый на воздушном судне типа SU95, по решению капитана был перенаправлен в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.

В AZAL отмечают, что из-за тумана в районе Бакинского аэропорта внесены изменения в расписание ряда рейсов.