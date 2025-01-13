Израиль не вернет ХАМАС тело Синвара

Израиль не планирует возвращать тело лидера палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в рамках возможной сделки о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» распространил информацию, что палестинская сторона требует передачи тела Синвара в рамках первого этапа соглашения по Газе.

По данным СМИ, к утру 13 января после консультаций в Дохе Катар передал сторонам финальный проект соглашения. Он предполагает трехэтапную сделку с освобождением заложников в обмен на палестинских заключенных, прекращение огня, а также обсуждение новой системы управления анклавом. «Аль-Арабия» сообщал, что ХАМАС не внес замечаний в документ.

Яхья Синвар возглавлял ХАМАС в секторе Газа с 2017 года и был избран главой политбюро движения после убийства в Тегеране Исмаила Хании. Он был убит 16 октября 2024 года в результате израильской операции. 13 января The Wall Street Journal написала, что боевики отказались признать коллективное руководство ХАМАС и «действуют автономно», подчиняясь младшему брату Яхьи Синвара Мухаммеду Синвару.