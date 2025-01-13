Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций

После введения последних санкций США сразу три танкера с российской нефтью фактически застряли в открытом море. Как ранее сообщал Bloomberg, суда «Olia», «Mermar» и «Huihai Pacific», перевозящие в общей сложности два миллиона баррелей нефти, должны были разгрузиться в портах китайской провинции Шаньдун. Однако из-за санкций, введенных 10 января, компания «Shandong Port Group», управляющая портами в этом регионе, отказалась принимать эти танкеры. В настоящее время суда находятся в открытом море у восточного побережья Китая. Согласно данным компании Kpler, танкер «Huihai Pacific» должен был прибыть в порт Дунцзякоу провинции Шаньдун 15 января с грузом из почти 770 тысяч баррелей нефти сорта ESPO, отправленной из российского порта Козьмино в начале месяца. Однако в минувшие выходные судно изменило маршрут и сейчас стоит на якоре у побережья, нагруженное нефтью. Танкер «Mermar» вышел из Козьмина 5 января с грузом более 755 тысяч баррелей нефти должен был пришвартоваться в порту Яньтай на этой неделе. Однако теперь он ожидает в открытом море, как следует из данных Kpler. Танкер «Olia» покинул российский порт 7 января с почти 709 тысячами баррелей нефти того же сорта и также направлялся в Яньтай, но в настоящее время находится в Желтом море.

Сообщается, что компания «Shandong Port Group» получила указание не принимать в портах суда, попавшие под санкции. В то же время, по данным The Bell, у берегов Испании на якоре стоит газовоз «Cool Rover», перевозящий сжиженный природный газ компании «Газпром» и также попавший под санкции. Напомним, что 183 танкера с российской нефтью, а также десятки трейдерских компаний попали под санкции, введенные министерством финансов США 10 января. Санкции также затронули крупнейших российских нефтепроизводителей, включая компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». После введения этих санкций торговля и транспортировка российской нефти значительно осложнились, в результате чего ожидается, что китайские и индийские нефтеперерабатывающие заводы будут отказываться от закупки российской нефти. Предполагается, что они увеличат закупки нефти с Ближнего Востока, из Африки и Америки, что приведет к росту цен и увеличению транспортных расходов.

Источник в индийской нефтеперерабатывающей отрасли сообщил Reuters, что, несмотря на рост цен на ближневосточную нефть, у Индии нет другого выбора, кроме как отказаться от поставок из России. Санкции против российских страховых компаний, занимающихся нефтью, вынудят Москву установить цену на нефть ниже 60 долларов за баррель, чтобы продолжить использовать западные страховки и танкеры. Ожидаемые перебои с поставками российской нефти привели к тому, что в понедельник мировые цены на нефть достигли многомесячного максимума: нефть марки Brent торговалась выше 81 доллара за баррель. По словам ведущего аналитика по грузоперевозкам компании Kpler Мэтта Райта, среди судов, недавно попавших под санкции, 143 танкера перевозили более 530 миллионов баррелей российской нефти в прошлом году. Это составляет около 42 процента от общего объема экспорта российской нефти морским путем. Из них около 300 миллионов баррелей было отправлено в Китай, а большая часть оставшейся нефти — в Индию, добавил он. «Эти санкции значительно сократят флот судов, которые могут доставлять сырую нефть из России в краткосрочной перспективе, что приведет к росту фрахтовых ставок», — сказал Райт. Сингапурский трейдер сообщил, что за последние 12 месяцев указанные танкеры отправили в Китай около 900 тысяч баррелей российской сырой нефти в сутки.