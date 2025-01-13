СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны гражданин Грузии Асланов Агиль Гёйджа оглу и гражданин Азербайджанской Республики Исмаилов Джейхун Шахин оглу, планировавшие террористический акт против активиста одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Как выяснилось, Агиль Асланов, занимавшийся контрабандой наркотиков, находясь в сентябре 2024 года в третьей стране, через своего знакомого встретился с сотрудниками спецслужб этой страны, которые показали ему фотографии члена религиозной общины, находящейся в Азербайджане. По взаимному согласию Агилю Асланову первоначально было поручено собрать и передать им необходимые разведывательные данные об активисте и его месте работы, за что Асланову был предоставлен аванс в размере 2 000 долларов США.

Прибывший в Баку в связи с выполнением задания Агиль Асланов совместно с Джейхуном Исмаиловым, которого он привлек к участию в преступных деяниях в обмен на материальную заинтересованность, провел работу по сбору информации о члене религиозной общины, направив данные о его месте жительства и работы через соответствующее приложение мобильного телефона представителю иностранной спецслужбы.

В связи с этим в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова судом по уголовному делу, расследуемому по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, избрана мера пресечения в виде ареста.