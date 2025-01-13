USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

09:22 2493

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Службой государственной безопасности Азербайджана, задержаны гражданин Грузии Асланов Агиль Гёйджа оглу и гражданин Азербайджанской Республики Исмаилов Джейхун Шахин оглу, планировавшие террористический акт против активиста одной из религиозных общин, действующих в Азербайджане.

Об этом стало известно haqqin.az.

Как выяснилось, Агиль Асланов, занимавшийся контрабандой наркотиков, находясь в сентябре 2024 года в третьей стране, через своего знакомого встретился с сотрудниками спецслужб этой страны, которые показали ему фотографии члена религиозной общины, находящейся в Азербайджане. По взаимному согласию Агилю Асланову первоначально было поручено собрать и передать им необходимые разведывательные данные об активисте и его месте работы, за что Асланову был предоставлен аванс в размере 2 000 долларов США.

Прибывший в Баку в связи с выполнением задания Агиль Асланов совместно с Джейхуном Исмаиловым, которого он привлек к участию в преступных деяниях в обмен на материальную заинтересованность, провел работу по сбору информации о члене религиозной общины, направив данные о его месте жительства и работы через соответствующее приложение мобильного телефона представителю иностранной спецслужбы. 

В связи с этим в отношении Агиля Асланова и Джейхуна Исмаилова судом по уголовному делу, расследуемому по статьям 28, 214.2.1, 274, 276 и другим Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, избрана мера пресечения в виде ареста.

«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
10:27 267
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 10:16
10:16 13581
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
09:55 951
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 1896
Заявление AZAL
Заявление AZAL
08:06 4404
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров
07:35 3337
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту
07:12 2694
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема
01:15 7674
США подготовили основу для покупки Гренландии
США подготовили основу для покупки Гренландии
01:25 4666
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
00:44 6019
Курды атаковали протурецкие силы
Курды атаковали протурецкие силы ВИДЕО
00:24 5527

ЭТО ВАЖНО

«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
10:27 267
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 10:16
10:16 13581
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
09:55 951
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 1896
Заявление AZAL
Заявление AZAL
08:06 4404
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров
07:35 3337
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту
07:12 2694
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема
01:15 7674
США подготовили основу для покупки Гренландии
США подготовили основу для покупки Гренландии
01:25 4666
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
00:44 6019
Курды атаковали протурецкие силы
Курды атаковали протурецкие силы ВИДЕО
00:24 5527
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться