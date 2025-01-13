Хуситы заявили, что ударили по зданию Минобороны Израиля

Йеменские хуситы нанесли второй ракетный удар по территории Израиля за последние 12 часов. Как утверждает военный представитель движения Яхья Сари, силы хуситов атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой израильское оборонное ведомство в Тель-Авиве.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив) гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить», - сказал Сари.

Во вторник утром израильская армия предприняла «несколько попыток перехвата» запущенной из Йемена ракеты.

В понедельник представитель хуситов заявил о нанесении ракетного удара по «критически важной цели» в Тель-Авиве. По данным армии Израиля, во время этой атаки ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства страны.