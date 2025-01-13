USD 1.7000
EUR 1.7360
RUB 1.6680
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Хуситы заявили, что ударили по зданию Минобороны Израиля

09:50 389

Йеменские хуситы нанесли второй ракетный удар по территории Израиля за последние 12 часов. Как утверждает военный представитель движения Яхья Сари, силы хуситов атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой израильское оборонное ведомство в Тель-Авиве.

«Ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, атаковав так называемое министерство обороны израильского противника в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив) гиперзвуковой баллистической ракетой типа «Палестина-2». Ракета достигла своей цели, системы перехвата не смогли ее отследить», - сказал Сари.

Во вторник утром израильская армия предприняла «несколько попыток перехвата» запущенной из Йемена ракеты.

В понедельник представитель хуситов заявил о нанесении ракетного удара по «критически важной цели» в Тель-Авиве. По данным армии Израиля, во время этой атаки ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства страны.

«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
10:27 270
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 10:16
10:16 13586
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
09:55 954
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 1898
Заявление AZAL
Заявление AZAL
08:06 4408
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров
07:35 3339
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту
07:12 2696
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема
01:15 7677
США подготовили основу для покупки Гренландии
США подготовили основу для покупки Гренландии
01:25 4668
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
00:44 6021
Курды атаковали протурецкие силы
Курды атаковали протурецкие силы ВИДЕО
00:24 5529

ЭТО ВАЖНО

«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе
10:27 270
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 10:16
10:16 13586
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве
09:55 954
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 1898
Заявление AZAL
Заявление AZAL
08:06 4408
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке?
Что делать, если «пушечное мясо» в избытке? война миров
07:35 3339
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется
Тирания превращает в рабов тех, кто подчиняется слово публицисту
07:12 2696
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема
01:15 7677
США подготовили основу для покупки Гренландии
США подготовили основу для покупки Гренландии
01:25 4668
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
Эрдоган назначил своим помощником экс-лидера оппозиции
00:44 6021
Курды атаковали протурецкие силы
Курды атаковали протурецкие силы ВИДЕО
00:24 5529
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться