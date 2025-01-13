Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Энтони Блинкен 14 января в Вашингтоне подпишут документ о стратегическом партнерстве.

Об этом говорится в Telegram-канале армянского Министерства иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве Армении уточнили, что мероприятие состоится в 22:00.

Ранее МИД Армении сообщал, что Арарат Мирзоян с 14 по 15 января будет находиться с рабочим визитом в Вашингтоне. Запланированы его встречи с американскими коллегами, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.