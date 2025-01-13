Китай может продать TikTok Илону Маску

Сейчас Верховный суд США решает, следует ли поддерживать закон, требующий от китайской компании ByteDance прекратить деятельность TikTok в США к 19 января. После этой даты сторонние поставщики интернет-услуг будут подвергаться штрафам за поддержку деятельности TikTok в США.

Китайские чиновники рассматривают возможность продажи TikTok американскому предпринимателю Илону Маску, если запрет приложения в США вступит в силу, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Пекинские чиновники хотят, чтобы TikTok оставался в собственности ByteDance, сказали собеседники, и компания пытается добиться этого с помощью исков. Но судьи дали понять во время прений 10 января, что скорее всего поддержат закон.

Высокопоставленные китайские чиновники уже начали обсуждать планы действий на этот случай в рамках дискуссии, как сотрудничать с администрацией избранного президента Дональда Трампа, если в ее работе участвует Маск, сказали источники. Согласно одному из сценариев, который обсуждался в Пекине, принадлежащая бизнесмену соцсеть X возьмет под контроль американское подразделение TikTok.

Аудитория TikTok в США — 170 млн человек, стоимость американского подразделения может достигать $40–50 млрд, оценивает Bloomberg.

Трамп вступает в должность президента 20 января, на следующий день после потенциального запрета приложения. Он попросил Верховный суд отсрочить запрет, чтобы получить возможность «добиться политического урегулирования вопросов по этому разбирательству». Как выяснила The Wall Street Journal, после победы республиканца на выборах глава TikTok Шоу Цзы Чу инициировал переписку с Маском.