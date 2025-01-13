«Я знаю, что он хочет встретиться»: Трамп о «скорой» встрече с Путиным и «мире» в Газе

«Я знаю, что он хочет встретиться, и я хочу встречи скорее, но сначала надо попасть в офис», - сказал Трамп в интервью Newsmax.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что для урегулирования «украинского кризиса» ему нужно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, стремление ускорить проведение встречи и урегулирование конфликта «обусловлено большими людскими жертвами на поле боя».

При этом накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, говорить о месте возможной встречи Путина и Трампа после его вступления в должность пока преждевременно.

Избранный президент США также сказал в интервью, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников между Израилем и ХАМАС будет заключено в скором времени.

«Мы очень близки к тому, чтобы это было завершено. Они должны это сделать. Если они этого не сделают, там будет много проблем, каких они никогда раньше не видели. Они это сделают», - подчеркнул Трамп.

Он добавил, что в его понимании «было рукопожатие, и они в процессе завершения, возможно, к концу недели, но это должно произойти».

Ранее ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщил со ссылкой на заявление ХАМАС, что движение подтвердило, что положительно оценивает договоренности о прекращении огня в секторе Газа на проходящих в Дохе переговорах. Как сообщалось, участники переговоров хотят заключить соглашение до инаугурации Трампа, запланированной на 20 января.