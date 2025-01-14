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Маску уже готовят кабинеты рядом с Трампом

10:35 1263

Американскому миллиардеру Илону Маску, который возглавит Департамент правительственной эффективности при новой администрации президента США Дональда Трампа, готовят офисы на территории комплекса Белого дома, в непосредственной близости от следующего президента США.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

Как рассказали собеседники, помещение, которое планируется выделить для Маска, будет располагаться в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому.

Газета отмечает, что такое расположение позволит Маску продолжать иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце.

Собеседники отмечают, что Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но это осталось невыясненным.

Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами также иметь офисные помещения в здании Эйзенхауэра.

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