Маску уже готовят кабинеты рядом с Трампом

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух информированных источников.

Американскому миллиардеру Илону Маску, который возглавит Департамент правительственной эффективности при новой администрации президента США Дональда Трампа, готовят офисы на территории комплекса Белого дома, в непосредственной близости от следующего президента США.

Как рассказали собеседники, помещение, которое планируется выделить для Маска, будет располагаться в здании исполнительного офиса имени Эйзенхауэра, прилегающего к Белому дому.

Газета отмечает, что такое расположение позволит Маску продолжать иметь значительный доступ к Трампу, когда он вступит в должность в этом месяце.

Собеседники отмечают, что Маск обсуждал с чиновниками переходного периода, каким будет его уровень доступа к Западному крылу, но это осталось невыясненным.

Отдельно отмечается, что пока остается непонятным, будет ли партнер Маска, бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, предприниматель Вивек Рамасвами также иметь офисные помещения в здании Эйзенхауэра.