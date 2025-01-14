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Пашинян подаст в отставку?

10:56 3583

Бывший соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат Oвик Агазарян уверяет, что в ближайшие месяцы премьер-министр подаст в отставку, и в стране пройдут внеочередные выборы. Об этом пишет армянская служба «Радио Свобода».

Oвик Агазарян

Агазарян, который до конца прошлого года входил в команду премьера Армении и был осведомлен о происходящем во властных кругах, считает, что текущие внешнеполитические события создают условия, при которых досрочные выборы отвечают интересам власти. По его словам, сейчас у Николы Пашиняна больше шансов вновь получить мандат доверия и продвигать свои планы.

«Эти события есть, и не только они. Есть и другие причины, чтобы провести внеочередные выборы», — утверждает Агазарян.

Агазарян был одним из старейших членов партии «Гражданский договор», основанной Пашиняном, и его верным соратником. Агазаряна исключили из команды за отказ выполнить просьбу Пашиняна о сдаче мандата, напоминает «Радио Свобода».

На фоне прогнозов о досрочных выборах Агазарян создает собственную партию и готов взять власть в свои руки.

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