Birbank Biznes предлагает предпринимателям «Быстрый кредит»

Birbank Biznes всегда предлагает удобные и доступные функции для бизнеса, включая различные продукты. Продукт «Быстрый кредит» является продолжением этого подхода. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на сумму до 300 000 манатов всего за один рабочий день без залога и полностью онлайн.

Стоит отметить, что кредит предоставляется предпринимателям на срок до 24 месяцев на выгодных условиях со ставкой от 12% годовых.