Швейцария вступает в «военный Шенген»
Совет Европейского союза официально одобрил присоединение Швейцарии к проекту «Военная мобильность», который подразумевает оперативную переброску войск по территории ЕС без задержек на границах государств («военный Шенген»).
Как говорится в сообщении на сайте Совета, участие Швейцарии принесет проекту существенную пользу.
Швейцарские власти подали заявку на вступление в «Военную мобильность» в сентябре. Страна официально станет участником проекта после завершения необходимых административных процедур.
В 2020 году Совет ЕС сформировал список условий, при которых страны, не входящие в Евросоюз, могут быть привлечены к отдельным его оборонным проектам. В 2021 году ЕС предложил США, Канаде и Норвегии присоединиться к «военному Шенгену», годом позже в проект пригласили также Великобританию.