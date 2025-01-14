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Швейцария вступает в «военный Шенген»

11:31 991

Совет Европейского союза официально одобрил присоединение Швейцарии к проекту «Военная мобильность», который подразумевает оперативную переброску войск по территории ЕС без задержек на границах государств («военный Шенген»).

Как говорится в сообщении на сайте Совета, участие Швейцарии принесет проекту существенную пользу.

Швейцарские власти подали заявку на вступление в «Военную мобильность» в сентябре. Страна официально станет участником проекта после завершения необходимых административных процедур.

В 2020 году Совет ЕС сформировал список условий, при которых страны, не входящие в Евросоюз, могут быть привлечены к отдельным его оборонным проектам. В 2021 году ЕС предложил США, Канаде и Норвегии присоединиться к «военному Шенгену», годом позже в проект пригласили также Великобританию.

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