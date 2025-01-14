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Сотрудники МЧС начеку

фото; видео
11:38 866

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Джорат города Сумгаита.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Боеприпасы изъяли и вывезли с территории.

Никаких других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.

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