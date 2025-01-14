Сотрудники МЧС начеку
11:38 866
На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация об обнаружении боеприпасов в поселке Джорат города Сумгаита.
Как сообщили в МЧС, на место происшествия прибыла группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС. Боеприпасы изъяли и вывезли с территории.
Никаких других опасных или подозрительных предметов не обнаружено.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!