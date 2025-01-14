Минздрав предупреждает пластических хирургов

Министерство здравоохранения Азербайджана обратилось к пластическим хирургам.

Ведомство напомнило о создании Специальной инспекционной комиссии для проверки деятельности пластических хирургов в Азербайджане, в состав которой вошли представители Минздрава, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства науки и образования.

Согласно приказу министра здравоохранения, все пластические хирурги, практикующие на территории Азербайджана, обязаны до 31 января 2025 года лично представить в ведомство нотариально заверенные копии документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности. В перечень необходимых документов входят диплом о высшем медицинском образовании, документы о послевузовском образовании, трудовая книжка, свидетельство о допуске к медицинской деятельности и сертификационное свидетельство.

В случае непредоставления требуемых документов в установленный срок Минздрав будет вправе аннулировать свидетельство о допуске к практической медицинской деятельности или сертификационное свидетельство специалиста.