Угроза потери Украиной двух городов
Россияне планируют перерезать наземные пути снабжения в города Покровск и Мирноград в Донецкой области Украины, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW).
«Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев. Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска - Мирнограда, пролегающих с востока на запад», - заявили аналитики.
Также ISW отмечает, что продвижение российских войск на восток и запад от Покровска может усложнить логистику и способность украинским войскам пополнять запасы и передислоцировать войска. Если Силы обороны Украины будут вынуждены отступить на север, россияне смогут окружить Покровск и Мирноград, а также продвинуться к административной границе между Донецкой и Днепропетровской областями.
По прогнозом аналитиков, российское военное командование, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда большим количеством пехоты.
В ISW отмечают, что блокада Покровска и Мирнограда увеличивает вероятность отступления ВСУ и захвата этих городов без тяжелых городских боев.