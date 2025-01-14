Угроза потери Украиной двух городов

Россияне планируют перерезать наземные пути снабжения в города Покровск и Мирноград в Донецкой области Украины, чтобы заставить украинские войска отступить из этих городов. К такому выводу пришел американский Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска, вероятно, намерены перерезать украинские наземные линии снабжения в Покровск и Мирноград, чтобы заставить украинские подразделения выйти из этих городов в течение следующих месяцев. Трассы Т-0405 и Т-0406 являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки в районе Покровска - Мирнограда, пролегающих с востока на запад», - заявили аналитики.