USD 1.7000
EUR 1.7426
RUB 1.6534
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

AQTA проверяет чай и сахар

фото
12:33 544

В результате анализа базы данных по жалобам потребителей и применения риск-ориентированного подхода в обеспечении пищевой безопасности подготовлен план многократного мониторинга. В рамках этого мониторинга были взяты образцы сахара и черного чая из местных партий в торговых сетях по всей территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности.

21 образец сахара и 24 образца черного чая были отправлены в соответствующие лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов для проведения анализов.

Образцы были проверены на содержание диоксида серы (SO2) в сахаре и на наличие плесени, дрожжей и сальмонеллы в черном чае. Согласно результатам анализов, несоответствий не было выявлено в 18 образцах сахара и 24 образцах черного чая. Однако в трех продуктах, принадлежащих трем предпринимателям, был обнаружен превышающий норму уровень диоксида серы.

В связи с выявленными нарушениями были проведены внеплановые проверки на этих предприятиях, и приняты меры по отзыву партий продукции с торговых сетей. Кроме того, взяты новые образцы продукции с этих предприятий и направлены на анализ. По результатам этих проверок, на одном из предприятий было выявлено несоответствие. Предприниматель был привлечен к административной ответственности, и были даны обязательные указания на отзыв продукции с торговых сетей. В то время как результаты анализов продукции, взятых с двух других предприятий, оказались соответствующими стандартам.

Необходимые меры в этом направлении продолжаются.

Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным...
Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным... подробности доклада
12:38 444
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 12:11
12:11 16826
Угроза потери Украиной двух городов
Угроза потери Украиной двух городов
12:07 1709
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема; все еще актуально
01:15 9206
Минздрав предупреждает пластических хирургов
Минздрав предупреждает пластических хирургов
11:44 1489
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби добавлено фото
10:45 1825
Трамп отдает Украину на откуп Путину
Трамп отдает Украину на откуп Путину новость дополнена 12:02
12:02 4288
Пашинян подаст в отставку?
Пашинян подаст в отставку?
10:56 3601
Новое заявление AZAL
Новое заявление AZAL обновлено 10:43
10:43 8231
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля обновлено 12:46
12:46 3206
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 2885

ЭТО ВАЖНО

Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным...
Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным... подробности доклада
12:38 444
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 12:11
12:11 16826
Угроза потери Украиной двух городов
Угроза потери Украиной двух городов
12:07 1709
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема; все еще актуально
01:15 9206
Минздрав предупреждает пластических хирургов
Минздрав предупреждает пластических хирургов
11:44 1489
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби добавлено фото
10:45 1825
Трамп отдает Украину на откуп Путину
Трамп отдает Украину на откуп Путину новость дополнена 12:02
12:02 4288
Пашинян подаст в отставку?
Пашинян подаст в отставку?
10:56 3601
Новое заявление AZAL
Новое заявление AZAL обновлено 10:43
10:43 8231
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля обновлено 12:46
12:46 3206
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 2885
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться