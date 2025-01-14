AQTA проверяет чай и сахар

В результате анализа базы данных по жалобам потребителей и применения риск-ориентированного подхода в обеспечении пищевой безопасности подготовлен план многократного мониторинга. В рамках этого мониторинга были взяты образцы сахара и черного чая из местных партий в торговых сетях по всей территории Азербайджана. Об этом говорится в заявлении Агентства пищевой безопасности.

21 образец сахара и 24 образца черного чая были отправлены в соответствующие лаборатории Азербайджанского института безопасности пищевых продуктов для проведения анализов.

Образцы были проверены на содержание диоксида серы (SO2) в сахаре и на наличие плесени, дрожжей и сальмонеллы в черном чае. Согласно результатам анализов, несоответствий не было выявлено в 18 образцах сахара и 24 образцах черного чая. Однако в трех продуктах, принадлежащих трем предпринимателям, был обнаружен превышающий норму уровень диоксида серы.

В связи с выявленными нарушениями были проведены внеплановые проверки на этих предприятиях, и приняты меры по отзыву партий продукции с торговых сетей. Кроме того, взяты новые образцы продукции с этих предприятий и направлены на анализ. По результатам этих проверок, на одном из предприятий было выявлено несоответствие. Предприниматель был привлечен к административной ответственности, и были даны обязательные указания на отзыв продукции с торговых сетей. В то время как результаты анализов продукции, взятых с двух других предприятий, оказались соответствующими стандартам.

Необходимые меры в этом направлении продолжаются.