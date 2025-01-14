Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным...

В документе Смит заявил, что полученные им доказательства были бы достаточны для осуждения Трампа в суде, если бы его успех на выборах 2024 года не сделал невозможным продолжение судебного разбирательства. Спецпрокурор отметил, что Министерство юстиции считает невозможным продолжение уголовного преследования действующего президента, вне зависимости от тяжести обвинений или доказательств.

Специальный прокурор Джек Смит, предъявивший обвинения избранному президенту Дональду Трампу по делу о попытке удержаться у власти после поражения на выборах 2020 года, опубликовал окончательный отчет по своему расследованию во вторник утром, пишет The New York Times.

137-страничный отчет был передан в Конгресс в полночь во вторник. Он охватывает только одну из двух частей итогового документа. Вторая часть, касающаяся дела о ненадлежащем обращении с засекреченными материалами, остается конфиденциальной.

Отчет был опубликован через день после того, как судья в другом федеральном деле Трампа, связанном с секретными документами, разрешил частичный выпуск его материалов, однако запретил Министерству юстиции немедленно раскрывать вторую часть отчета.

Юристы Трампа заранее получили черновую версию отчета и критиковали его как попытку политической атаки, призванной нарушить процесс передачи президентской власти. В свою очередь, некоторые союзники Трампа выражали опасения, что могут быть упомянуты в отчете в качестве соучастников по делу о вмешательстве в выборы.

В своем докладе Смит пишет о попытках Трампа изменить результаты «свободных и справедливых выборов», а также о том, что он поощрял «насилие в отношении оппонентов» в течение периода между днем выборов в ноябре 2020 года и 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в Капитолий. Ответственность за нападение на Капитолий Смит возложил на Трампа. В докладе он, в частности, цитирует слова нескольких фигурантов дела о нападении, которые говорили, что думали, что действуют от имени Трампа.

Специальный прокурор Джек Смит уволился из Министерства юстиции США после завершения работы по двум федеральным делам против Дональда Трампа 12 января 2025 года. В ноябре Джек Смит прекратил дела о вмешательстве в федеральные выборы (о штурме Капитолия сторонниками Трампа 6 января 2021 года) и неподобающем обращении с секретными документами против избранного президента Дональда Трампа. В заявлении в суд спецпрокурор подчеркнул, что это решение не связано с изменением позиции Минюста и «не основано на доказательствах или силе обвинений против ответчика».

В январе судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан назначил Трампу безусловное освобождение по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс. Таким образом, у Трампа будет судимость, но он не столкнется с тюремным сроком или штрафом. Это было единственное из оставшихся у Трампа уголовных дел, которое дошло до приговора. Дело о незаконном хранении секретных документов было прекращено в июле 2024 года, а в ноябре было закрыто дело о штурме Капитолия в 2021 году. Еще одно дело, связанное с попыткой помешать утверждению итогов президентских выборов 2020 года в штате Джорджия, было надолго приостановлено из-за дисквалификации прокурора Фани Уиллис.