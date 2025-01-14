В Каспии пропали рыбаки

Продолжаются поиски рыбаков, пропавших вчера в Каспийском море вблизи села Сиявар Ленкоранского района, заявили в пресс-службе МЧС.

В сообщении говорится, что ранее на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что 13 января в Каспийском море пропали без вести двое рыбаков.

В настоящее время поиски предположительно пропавших без вести Ибаева Махмуда Абдулали оглу (1984 г.р.) и Аббасова Назима Самед оглу (1968 г.р.) ведутся силами Государственной службы МЧС по надзору над маломерными судами и спасению на водах.

Будет предоставлена дополнительная информация.