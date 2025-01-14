USD 1.7000
EUR 1.7426
RUB 1.6534
Подписаться на уведомления
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…
Новость дня
Добро пожаловать в ад!.. Сгорели дома Байдена, Ди Каприо, Энтони Хопкинса, Мур…

Афияддину Мамедову дали 8 лет

13:03 326

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу председателя конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова Афияддин Мамедов был приговорен к 8 годам лишения свободы.

Ранее гособвинитель предлагал приговорить Мамедова к 10 годам заключения.

Афияддин Мамедов был арестован 20 сентября 2023 года.

Против Мамедова выдвинуты обвинения по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса Азербайджана и 228.4 (незаконный оборот газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия) УК Азербайджана.

Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным...
Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным... подробности доклада
12:38 446
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 12:11
12:11 16835
Угроза потери Украиной двух городов
Угроза потери Украиной двух городов
12:07 1717
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема; все еще актуально
01:15 9207
Минздрав предупреждает пластических хирургов
Минздрав предупреждает пластических хирургов
11:44 1496
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби добавлено фото
10:45 1827
Трамп отдает Украину на откуп Путину
Трамп отдает Украину на откуп Путину новость дополнена 12:02
12:02 4301
Пашинян подаст в отставку?
Пашинян подаст в отставку?
10:56 3606
Новое заявление AZAL
Новое заявление AZAL обновлено 10:43
10:43 8236
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля обновлено 12:46
12:46 3215
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 2890

ЭТО ВАЖНО

Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным...
Спецпрокурор Джек Смит: Если бы не победа,Трампа признали бы виновным... подробности доклада
12:38 446
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты...
Мощная атака на российские регионы: пожары, взрывы, закрыты аэропорты... видео; обновлено 12:11
12:11 16835
Угроза потери Украиной двух городов
Угроза потери Украиной двух городов
12:07 1717
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась
«Газпрому» поплохело: сказка закончилась горячая тема; все еще актуально
01:15 9207
Минздрав предупреждает пластических хирургов
Минздрав предупреждает пластических хирургов
11:44 1496
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби
Ильхам Алиев на открытии Недели устойчивого развития Абу-Даби добавлено фото
10:45 1827
Трамп отдает Украину на откуп Путину
Трамп отдает Украину на откуп Путину новость дополнена 12:02
12:02 4301
Пашинян подаст в отставку?
Пашинян подаст в отставку?
10:56 3606
Новое заявление AZAL
Новое заявление AZAL обновлено 10:43
10:43 8236
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля
Армения анонсировала подписание с США документа о стратегическом партнерстве. Реакция Кремля обновлено 12:46
12:46 3215
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций
Танкеры с российской нефтью остались в открытом море из-за санкций наш обзор
08:14 2890
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться