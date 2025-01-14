Афияддину Мамедову дали 8 лет
В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по делу председателя конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова. Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова Афияддин Мамедов был приговорен к 8 годам лишения свободы.
Ранее гособвинитель предлагал приговорить Мамедова к 10 годам заключения.
Афияддин Мамедов был арестован 20 сентября 2023 года.
Против Мамедова выдвинуты обвинения по статье 221.3 (хулиганство, совершенное с применением оружия или предмета, используемого в качестве оружия), 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) Уголовного Кодекса Азербайджана и 228.4 (незаконный оборот газового оружия, холодного оружия, в том числе холодного метательного оружия) УК Азербайджана.