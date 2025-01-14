Физическая активность: ключ к здоровью и благополучию

По ее словам, в это время особенно могут потерять способность эффективно выполнять свои функции сердечно-сосудистая, дыхательная системы и опорно-двигательный аппарат: «Это также приводит к серьезным проблемам со здоровьем в будущем. Вот почему для воспитания здорового молодого поколения с целью повышения физической активности, начиная с детского сада и школы, необходимо прививать детям активный образ жизни. Родителям и преподавателям следует вовлекать детей в подвижные игры и занятия спортом, а также стараться минимизировать время на использование современных технологических устройств».

Об этом на радиостанции Sağlam radio, вещаемого на волне 93.0 FM, сказала физиотерапевт Чинара Гаджиева.

Физическая активность важна для здоровья человека. Снижение физической активности также может негативно сказаться на здоровье детей.

Ч.Гаджиева отметила, что, согласно проведенным исследованиям, физически активные дети имеют больше шансов достичь более высоких результатов в учебе.

Физиотерапевт также рассказала, физическая активность пожилых людей состоит из занятий оздоровительным спортом, активных видов деятельности (езда на велосипеде и ходьба), работы по дому, игр, соревнований, ежедневных занятий и плановых спортивных тренировок.

По ее словам, физическая активность, как и для всех возрастных групп, также важна для пожилых людей, для улучшения работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем, укрепления опорно-двигательного аппарата и снижения риска депрессии. Интенсивность физических нагрузок следует увеличивать по рекомендации врача, учитывая состояние здоровья человека и сопутствующие заболевания. Необходимо в неделю выполнять не менее 150 минут упражнений средней интенсивности и 70–75 минут упражнений - высокой интенсивности».

Ч. Гаджиева отметила, что тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, следует начинать с тренировок низкой интенсивности: «Долгосрочные исследования доказали, что люди, занимающиеся физической активностью, стареют медленнее и имеют меньший риск инфаркта миокарда. Поэтому пожилым людям во время повседневной деятельности следует использовать активные движения, такие как быстрая ходьба, подъем по лестнице и спортивные танцы».