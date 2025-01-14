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Лавров заявил, что США хотят вывести «Турецкий поток» из строя

13:23 1134

США «дают добро на осуществление террористических актов против энергетической инфраструктуры», есть планы вывести из строя «Турецкий поток». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Не нужен никакой конкурент Соединенным Штатам ни в одной области, начиная с энергетики, где они ничтоже сумняшеся дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского союза, где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя», - сказал Лавров.

По его словам, «отказ от честной конкуренции и использование недобросовестных, агрессивных методов подавления конкурентов проявляется в санкционной политике, которую США и их союзники сделали основой своих действий на международной арене против России, Китая и прочих»: «А сфера спорта - это сплошная эпопея превращения честных соревнований, честных состязаний в обслуживание интересов страны, которая объявила себя победителем во всем».

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