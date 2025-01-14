Qala Sığorta и Qala Həyat поддерживают новые культурные инициативы

Страховые Компании Qala Sığorta и Qala Həyat поддерживают новые инициативы для развития азербайджанского искусства и культуры согласно своим программам корпоративной социальной ответственности. В рамках реализации инициативы компании организовали выставку «Жизнь. Спорт. Искусство», открытие которой состоялось 13 января 2025 года в выставочном зале Zaman Art Gallery.

Демонстрируя свою поддержку искусcтву и спорту, компании Qala Sığorta и Qala Həyat привлекли к участию в проекте ряд талантливых художников и скульпторов с целью создать работы, посвященные спортивной тематике. В результате проекта, продолжавшегося несколько месяцев, были созданы произведения, каждое из которых отражает уникальное восприятие спорта, его величие и стремление к победе.

Выставка представляет работы художников различных направлений и техник, включая живопись, графику, скульптуру и мозаику. Среди них: «Победа» Ирины Эльдаровой, «Бег» Рафаила Алиева, «Боксеры» Нияза Наджафова, «Гимнастка» Айнуры Махмудовой, «Пловец» Гусейна Хагвердиева, «Семейная игра» Гюнель Равиловой, «Лучник» Орхана Гараева, «История на парусах» Саялы Мамедовой, «Гимнастка» Рашада Мехтиева, «Теннис» Вюсали Агаразыевой, «Стройная» Рахиба Гараева и «Боксеры» Теймура Гарибова. Также здесь можно будет увидеть работы: «Борцы» Магомеда Оруджева, «Гимнастка» Эркина Алекперли, «Човган» Бибиханым Бабаевой, «Гимнастка» Фазили Раджабовой и другие.

Цель выставки – представить спорт не только как физическую активность, но и как искусство, вдохновляющее на великие поступки и достижения, а также привлечь внимание к теме поддержки спортивных инициатив.

Азербайджан – страна, известная своими богатыми спортивными традициями и успешными спортсменами. Инициатива компаний Qala Sığorta и Qala Həyat направлена на то, чтобы подчеркнуть спортивную культуру Азербайджана и достижения страны в этой области, донеся обществу послание о том, что спорт – это также единство и сила воли.

По информации службы по связям с общественностью компаний, помимо высокопоставленных должностных лиц Министерства Молодежи и Спорта Азербайджана, на церемонии открытия выставки также приняли участие члены Совета директоров и Правления компаний и другие гости.

«Картины – эффективный способ выражения и распространения художественных ценностей. Наша цель – повысить эстетический вкус через произведения искусства, дать обществу ощутить влияние культурного наследия и увеличить количество людей с творческим мышлением», - заявил в своем выступлении председатель Cовета директоров компании Камал Ибрагимов.

Напоминаем, что компании Qala Sığorta и Qala Həyat ранее также финансировали множество подобных проектов. В данном проекте вырученные средства от реализации части работ будут направлены в соответствующий фонд Министерства Молодежи и Спорта.