Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия

Компания BP работает над устранением технической проблемы на платформе «Шахдениз Альфа» (SDA) в Каспийском море, которая привела к снижению экспорта газа из Азербайджана в Европу. Как сообщили в компании 13 января агентству Reuters, работу платформы они надеются восстановить в кратчайшие сроки. Ранее BP заявила, что из-за утечки в подводном трубопроводе, соединяющем месторождение «Шахдениз» с Сангачальским терминалом, была приостановлена работа одной из четырех платформ, осуществляющих добычу газа на этом месторождении.

На фоне этой технической проблемы стало известно о прекращении поставок газа из Азербайджана сначала в Болгарию, затем в Сербию. Президент Сербии Александар Вучич 11 января сообщил, что получил из Баку «плохую новость»: поставки газа из Азербайджана в объеме 1,7 миллиона кубометров в сутки были приостановлены, и на устранение проблемы могут потребоваться месяцы. Однако на следующий день Вучич поделился в социальных сетях уже «хорошей новостью»: Сербия получила заверения от Азербайджана, что поставки газа не будут прекращены. Можно предположить, что до восстановления работы платформы «Шахдениз Альфа» Азербайджан сможет продолжить поставки газа в Сербию за счет своих подземных хранилищ. Сложившаяся ситуация затронула и Болгарию, которая оказалась в уязвимом положении, так как еще в 2022 году отказалась от российского газа и теперь зависит от поставок из Азербайджана. В рамках долгосрочного контракта Азербайджан экспортирует в Болгарию 1 миллиард кубометров газа в год. Азербайджан уведомил болгарскую государственную газовую компанию Bulgargaz EAD о приостановке контрактных поставок газа 7 января. Bulgargaz ожидает возобновления поставок 15 января. Об этом компания сообщила болгарскому информационному агентству BTA в понедельник, добавив, что закупила замещающие объемы у турецкой компании Botas.

Также источники в энергетическом секторе Азербайджана сообщили местным СМИ, что возобновление поставок газа в Сербию ожидается 15 января. Однако источники назвали эту дату вероятной, то есть не исключили, что устранение неполадки на платформе «Шах-Дениз Альфа» может занять больше времени. Ожидалось, что поставки газа из Азербайджана в Европу будут полностью восстановлены к 11 января: однако этого не произошло. Более того, с 13 января объем топлива, транспортируемого по трубопроводу TAP, еще больше сократился. По данным платформы операторов газопроводов ENTSOG, в настоящее время транспортировка газа по TAP осуществляется только в Италию. Оператор Трансадриатического газопровода (TAP) компания TAP AG подтвердила снижение объемов поставок с 13 января. Напомним, что Азербайджан экспортирует газ в девять европейских стран: Грецию, Италию, Болгарию, Румынию, Словению, Венгрию, Словакию, Северную Македонию и Сербию. В прошлом году объем экспорта азербайджанского газа в Европу составил около 11,8 миллиарда кубометров, что обеспечило Азербайджану более 7 процентов европейского рынка газа.