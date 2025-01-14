Азербайджан сократил экспорт газа в Европу почти на треть. Из-за проблем на дне Каспия
Компания BP работает над устранением технической проблемы на платформе «Шахдениз Альфа» (SDA) в Каспийском море, которая привела к снижению экспорта газа из Азербайджана в Европу. Как сообщили в компании 13 января агентству Reuters, работу платформы они надеются восстановить в кратчайшие сроки.
Ранее BP заявила, что из-за утечки в подводном трубопроводе, соединяющем месторождение «Шахдениз» с Сангачальским терминалом, была приостановлена работа одной из четырех платформ, осуществляющих добычу газа на этом месторождении.
На фоне этой технической проблемы стало известно о прекращении поставок газа из Азербайджана сначала в Болгарию, затем в Сербию. Президент Сербии Александар Вучич 11 января сообщил, что получил из Баку «плохую новость»: поставки газа из Азербайджана в объеме 1,7 миллиона кубометров в сутки были приостановлены, и на устранение проблемы могут потребоваться месяцы. Однако на следующий день Вучич поделился в социальных сетях уже «хорошей новостью»: Сербия получила заверения от Азербайджана, что поставки газа не будут прекращены.
Можно предположить, что до восстановления работы платформы «Шахдениз Альфа» Азербайджан сможет продолжить поставки газа в Сербию за счет своих подземных хранилищ.
Сложившаяся ситуация затронула и Болгарию, которая оказалась в уязвимом положении, так как еще в 2022 году отказалась от российского газа и теперь зависит от поставок из Азербайджана. В рамках долгосрочного контракта Азербайджан экспортирует в Болгарию 1 миллиард кубометров газа в год. Азербайджан уведомил болгарскую государственную газовую компанию Bulgargaz EAD о приостановке контрактных поставок газа 7 января. Bulgargaz ожидает возобновления поставок 15 января. Об этом компания сообщила болгарскому информационному агентству BTA в понедельник, добавив, что закупила замещающие объемы у турецкой компании Botas.
Также источники в энергетическом секторе Азербайджана сообщили местным СМИ, что возобновление поставок газа в Сербию ожидается 15 января. Однако источники назвали эту дату вероятной, то есть не исключили, что устранение неполадки на платформе «Шах-Дениз Альфа» может занять больше времени.
Ожидалось, что поставки газа из Азербайджана в Европу будут полностью восстановлены к 11 января: однако этого не произошло. Более того, с 13 января объем топлива, транспортируемого по трубопроводу TAP, еще больше сократился. По данным платформы операторов газопроводов ENTSOG, в настоящее время транспортировка газа по TAP осуществляется только в Италию. Оператор Трансадриатического газопровода (TAP) компания TAP AG подтвердила снижение объемов поставок с 13 января.
Напомним, что Азербайджан экспортирует газ в девять европейских стран: Грецию, Италию, Болгарию, Румынию, Словению, Венгрию, Словакию, Северную Македонию и Сербию. В прошлом году объем экспорта азербайджанского газа в Европу составил около 11,8 миллиарда кубометров, что обеспечило Азербайджану более 7 процентов европейского рынка газа.
Согласно данным ENTSOG, объем поставок азербайджанского газа снизился 1 января с 36,3 миллиона кубометров в сутки до 34 миллионов кубометров, а к 7 января упал до 24,4 миллиона кубометров в сутки, что составляет сокращение на 29 процентов. При этом, судя по данным TAP и ENTSOG, поставки не поступают во все страны-получатели. Например, по интерконнектору IGB с Грецией Болгария и Греция вместе получают менее 2,7 миллиона кубометров в сутки, в то время как в Италию поступает 4 миллиона кубометров, а в Грецию — 2,9 миллиона кубометров. Однако с 9 января поставки в Грецию полностью прекратились.
Данные ENTSOG также показывают, что с 7 января увеличился объем поставок газа из Турции, дополнительные объемы достигают до 2 миллионов кубометров в отдельные дни. Вероятно, турецкая государственная компания Botas занимается перепродажей импортного газа, включая российский. При этом поставки по газопроводу «Турецкий поток» через Болгарию и использование местного хранилища Чирен остаются на уровне прежних колебаний.
Очевидно, что дефицит газа для некоторых стран региона может стать ощутимым только в случае сильных холодов. Однако даже в этой ситуации и турецкая Botas, и сам «Газпром», продолжающий поставлять топливо напрямую в Сербию и Грецию, могут нарастить замещающие поставки российского газа.