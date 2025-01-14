Лавров: «Отношения с Арменией непростые»

Глава МИД России Сергей Лавров назвал отношения Москвы и Еревана «на данном этапе непростыми». Об этом Лавров заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

По его словам, «решение Армении подписать соглашение о стратегическом партнерстве с США является суверенным, и Москва не диктует Еревану, с кем сотрудничать».

В то же время Лавров призвал Ереван «взвесить все за и против в данном вопросе».

«Армянское правительство вправе принимать решение о присоединении к любому международному союзу. Но оно должно взвесить все за и против и взять на себя ответственность за последствия», – заявил министр.

По его словам, Армения не может одновременно быть членом и ЕС, и ЕАЭС.

Лавров также сообщил, что министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян приглашен в Россию, его визит может состояться в ближайшее время: «Арарат Мирзоян приглашен в Российскую Федерацию. Он приглашение принял, мы его ждем. Надеюсь, в скором времени визит состоится».