Сотрудника контрразведки ФСБ застрелили в здании Минобороны России

Убийство «в результате ссоры двух мужчин» произошло в одном из зданий Минобороны. «В ходе осмотра у него выявлено огнестрельное ранение в голову. Причиной убийства стал бытовой конфликт с военным», — пишут СМИ.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Рассматривается версия, что оно произошло по неосторожности.

По данным источника «ВЧК-ОГПУ», Фещенко застрелили в ночь на 13 января в ведомственном здании на Ольховской улице. Там располагаются различные структуры Минобороны, в том числе командование железнодорожными войсками, а также управление ФСБ по Московскому военному округу. Собеседник телеграм-канала рассказал о событиях, предшествующих гибели старшего лейтенанта ФСБ. По его словам, Фещенко привел к себе в отдел прапорщика, с которым в свое время служил на Дальнем Востоке — у того был билет на поезд из Москвы ночью. «Фещенко решил провести время с другом и сообщил родственникам, что задержится». Позже старлея нашли мертвым на рабочем месте: «он был в крови, на лбу зияла глубокая рана». Убийцу задержали по горячим следам, он признал вину, утверждает источник.

На месте работают сотрудники ФСБ и военного Следственного комитета, устанавливая обстоятельства произошедшего.