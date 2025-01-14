Уже совсем скоро

Израиль и группировка ХАМАС так близки к успешному завершению переговоров о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками, что могут объявить о заключении соглашения во вторник, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«Израиль и ХАМАС завершают согласование условий соглашения о прекращении огня, о заключении которого могут объявить уже во вторник», - информирует WSJ.

По словам источников издания, стороны согласовали основные пункты соглашения, но все еще дорабатывают некоторые формулировки. «Обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как это уже случалось при предыдущих переговорах», - при этом уточняет WSJ.

Тем не менее, по мнению источников, Израиль и ХАМАС «так близки к прекращению огня, как никогда с момента окончания гуманитарной паузы в конце 2023 года».

Чиновники сообщили, что стороны договорились о наиболее важных пунктах, но все еще работают над некоторыми формулировками, пишет газета. Однако обе стороны предупредили, что переговоры могут сорваться, как уже случалось ранее, отмечает издание.

О том, что сегодня возможно заключение соглашения между Израилем и ХАМАС, сообщила также газета The Jerusalem Post.

Накануне источники Associated Press сообщили, что посредники от США и арабских стран сумели достичь значительного прогресса для заключения соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Источники отметили, что участники переговоров со стороны Израиля и ХАМАС передадут составленный в ночь на понедельник проект соглашения своим лидерам для рассмотрения и утверждения.