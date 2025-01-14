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65 нефтетанкеров застряли у берегов Китая и России

14:46 631

У берегов Китая и России встали на якорь как минимум 65 нефтяных танкеров с тех пор, как США 10 января ввели санкции против нефтегазовой отрасли и кораблей российского теневого флота, пишет Reuters со ссылкой на сервисы по отслеживанию судов.

По данным сервисов отслеживания, пять танкеров встали на якоре у китайских портов, еще семь — у берегов Сингапура, остальные — у берегов России в Балтийском море и на Дальнем Востоке.

Как отмечает Reuters, остановка торговли усиливает дополнительное давление на суда, уже пострадавшие от предыдущих санкций США — это 25 нефтяных танкеров, которые стояли на якоре в том числе у иранских портов, а также недалеко от Суэцкого канала.

Ранее Bloomberg сообщал о трех танкерах с российской нефтью, остановившихся в водах Желтого моря у восточного побережья Китая после того, как 10 января они попали под американские санкции. Все они вышли из российского порта Козьмино неподалеку от Находки в Приморском крае. Позже агентство сообщило, что власти Индии также откажутся принимать танкеры с российской нефтью, попавшие под американские санкции.

10 января Минфин США объявил об очередном масштабном пакете санкций, затронувших компании «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефть» с их нефтеперерабатывающими заводами, а также 183 судна российского теневого флота, которые перевозят нефть по цене выше установленных 60 долларов за баррель. По подсчетам аналитиков, всего под санкции уже попало около 10% мирового флота нефтяных танкеров.

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