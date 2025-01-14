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Словаки обещают Армении поддержку в Евросоюзе

14:49 709

Армения может рассчитывать на поддержку Словакии в Евросоюзе. Об этом говорится в сообщении, распространенном постоянным представительством Словакии в ЕС в микроблоге в Х. 

«Постоянный представитель Словакии в ЕС Юрай Ноциар обсудил с послом Армении в ЕС Тиграном Балаяном последние события на Южном Кавказе и возможности укрепления двустороннего сотрудничества между Словакией и Арменией», - говорится в сообщении.

Ранее Еврокомиссия заявила, что проанализирует законодательную инициативу о вступлении Армении в ЕС и обсудит ее с Ереваном.

9 января правительство Армении одобрило законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Премьер-министр республики Никол Пашинян при этом подчеркнул, что решение по этому вопросу может быть принято только путем референдума.

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