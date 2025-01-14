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Заявление Лаврова о сбитом самолете AZAL: Не подтверждается

14:52 1924

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «доверительными» отношения России и Азербайджана. По его словам, у лидеров обеих стран Ильхама Алиева и Владимира Путина «нет закрытых тем».

По его словам, «Россия и Азербайджан интенсивно работают над поиском новых взаимовыгодных совместных проектов».

Комментируя изучение черных ящиков подбитого российской ПВО самолета AZAL, министр заявил, что они дали немало интересной информации: «Москва и Баку могут решать любые вопросы, в том числе в контексте авиакатастрофы самолета AZAL. Это подчеркивает необходимость дождаться окончания расследования - данные черных ящиков не подтверждают многие версии, которые циркулируют сейчас».

По всей видимости, Лавров подразумевает озвученные с первого дня версии в российских СМИ: столкновение со стаей птиц, взрыв кислородного баллона и т.д.

С первого дня в Азербайджане была озвучена не версия, а убеждение, что самолет был подбит российской ПВО. Видимо, России ничего не остается, как признать истинную причину, повлекшую трагедию с крушением азербайджанского самолета.

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