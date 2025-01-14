Новое руководство Сирии едет в Анкару

Сирийская делегация высокого уровня прибудет с официальным визитом в Анкару впервые после падения режима Башара Асада, сообщают турецкие СМИ.

В делегацию войдут глава МИД, министр обороны и глава Службы общей разведки Сирии.

«Завтра мы нанесем наш первый официальный визит в Турецкую Республику, которая никогда не оставляла сирийский народ в течение четырнадцати лет, представляя новую Сирию», – заявил глава МИД Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани.