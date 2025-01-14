Новое руководство Сирии едет в Анкару
15:04 444
Сирийская делегация высокого уровня прибудет с официальным визитом в Анкару впервые после падения режима Башара Асада, сообщают турецкие СМИ.
В делегацию войдут глава МИД, министр обороны и глава Службы общей разведки Сирии.
«Завтра мы нанесем наш первый официальный визит в Турецкую Республику, которая никогда не оставляла сирийский народ в течение четырнадцати лет, представляя новую Сирию», – заявил глава МИД Сирии Эсаад Хасан аш-Шейбани.
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