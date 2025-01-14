Судя по Лаврову, в Америке все очень плохо

В Соединенных Штатах Америки нищета наблюдается повсеместно, в стране много и других проблем. Так заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по результатам деятельности российской дипломатии в 2024 году.

«Наверное, то, что мы видим и что видели во время многих мероприятий международных, например, во время [саммита] Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был в Сан-Франциско, у Соединенных Штатов очень много проблем, там нищета на каждом шагу, если сойти с центральных магистралей», — сказал он.

Лавров также заявил, что США якобы стремятся избавиться от конкурентов в каждой сфере: «Они скользят по наклонной плоскости, пытаясь перекрыть дорогу конкурентам везде». По его мнению, США запрещают продажу чипов, которые применяются для искусственного интеллекта, даже в страны НАТО и Евросоюза. Лавров считает, что Соединенные Штаты выбрали политику санкций в качестве основы для своих действий на международной арене.

«Если господин Трамп, вступив в должность президента, сделает Америку еще более великой, надо будет очень внимательно смотреть, как эта цель будет достигаться», — заявил Лавров.