Москва «приговорила» Ахмеда Закаева

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил чеченского политика и бывшего полевого командира Ахмеда Закаева к 20 годам колонии по делу о создании одного из чеченских батальонов, воюющих на стороне Украины, пишет «Медиазона».

Закаева и еще одного фигуранта дела Мурада Юсупова признали виновным в создании террористического сообщества. Закаева суд также признал виновным в публичных призывах к терроризму в интернете.

Пресс-служба суда, на которую ссылается «Медиазона», называет Закаева Аматом, а не Ахметом. Сам он, комментируя возбужденное в прошлом году дело, говорил, что так его имя записали при рождении в Казахстане во время сталинской депортации.

По версии следствия, в июле 2022 года Закаев на территории Украины «провозгласил себя лидером» независимой Чеченской Республики, «объединился с иными лицами» и создал батальон, который вошел в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

В суде заявили, что следователи установили «факт функционирования батальона» 31 августа 2022 года, после чего возбудили дело о создании террористической организации.