Швейцарцы отказались арестовывать Путина

Швейцария не арестует президента России Владимира Путина по ордеру МУС, если он приедет на встречу с Трампом, пишет The Times.

Как напоминает издание, Швейцария подписала и ратифицировала Римский статут суда, а значит, будет юридически обязана задержать Путина по ордеру на арест, который МУС выдал в 2023 году в связи с причастностью главы Кремля к незаконному депортированию и перемещению украинских детей.

В то же время, как добавляет газета, представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заверил, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для проведения мирных переговоров на территории этой страны.