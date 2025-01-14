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Швейцарцы отказались арестовывать Путина

15:20 423

Швейцария не арестует президента России Владимира Путина по ордеру МУС, если он приедет на встречу с Трампом, пишет The Times.

Как напоминает издание, Швейцария подписала и ратифицировала Римский статут суда, а значит, будет юридически обязана задержать Путина по ордеру на арест, который МУС выдал в 2023 году в связи с причастностью главы Кремля к незаконному депортированию и перемещению украинских детей.

В то же время, как добавляет газета, представитель Министерства иностранных дел Швейцарии Николя Бидо заверил, что у правительства Швейцарии есть полномочия сделать исключение для проведения мирных переговоров на территории этой страны.

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