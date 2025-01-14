Kapital Bank в журнале TIME: интервью Фарида Гусейнова опубликовано в специальном выпуске

В интервью Гусейнов рассказал о богатой 150-летней истории Kapital Bank и инновационных решениях, которые банк внедрял в банковский сектор страны на протяжении этих лет. Он подчеркнул особое внимание, уделяемое банком применению искусственного интеллекта в процессе цифровой трансформации, и отметил, что это привело к значительному повышению качества цифровых решений, предлагаемых клиентам. Председатель правления также заявил, что Kapital Bank привержен принципам «зеленого» банкинга, вносит вклад в защиту окружающей среды и всегда ставит на первое место удовлетворенность клиентов.

Отметив, что Kapital Bank является одним из финансовых институтов, поддерживающих развитие ненефтяного сектора экономики страны, Гусейнов рассказал об инвестициях банка в инфраструктурные проекты и развитие образования. «Для того чтобы в полной мере использовать мощь новых технологий, всегда нужна сильная и талантливая команда, и вы должны обеспечить, чтобы эти таланты оставались с вами. У Kapital Bank более пяти миллионов клиентов в Азербайджане. Как банк, мы понимаем, что наши более 5000 сотрудников – это наши внутренние клиенты, и мы должны заботиться о благополучии наших сотрудников, которые выводят нас на вершину в сфере клиентоориентированного обслуживания». Он также подчеркнул значительный вклад Kapital Bank с его более чем 5000 сотрудниками в развитие рынка труда страны.

Говоря о перспективах на будущее, Гусейнов заявил, что Kapital Bank продолжит внедрять постоянно развивающиеся технологии, чтобы предоставлять своим клиентам более современные и удобные банковские услуги. Он выразил уверенность в том, что банк еще больше укрепит свои позиции как на местном, так и на международном рынке и продолжит играть важную роль в развитии экономики Азербайджана.

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