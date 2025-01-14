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Трамп может давить на Россию ее деньгами

15:24 340

Команда избранного президента США Дональда Трампа не отвергает идею использования замороженных российских активов в качестве рычага давления на Москву для начала переговоров по Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Команда Трампа в целом поддерживает стратегию, считая, что замороженные деньги могут стать свежей инициативой для России, чтобы сесть за стол переговоров», - сказано в заявлении. 

Ранее также сообщалось, что советники Джо Байдена предложили европейским странам перевести замороженные российские активы в размере 300 миллиардов долларов на специальный счет, который будет разблокирован только после достижения мирного соглашения по Украине.

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