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За последние годы расходы государственного бюджета на образование значительно увеличились

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Заместитель министра науки и образования, руководитель рабочей группы «Человеческий капитал и образование» Кянан Керимзаде рассказал о достижениях и предстоящих задачах на текущий год на разных уровнях образования.

- 1 января вступил в силу Закон о государственном бюджете, в котором раздел образования занимает особое место. Какие ключевые достижения и приоритеты развития образования в текущем году вы могли бы выделить?

- Масштабные реформы, реализуемые в нашей стране в последние годы, оказали положительное влияние на сферу образования. Президент Ильхам Алиев утвердил важные стратегии и программы, направленные на развитие образования. В рамках этих инициатив расходы на образование из государственного бюджета значительно увеличились. За последние 10 лет расходы на образование возросли в три раза, а за последние 5 лет — примерно на 60 процентов.

В 2025 году доля расходов на образование в ВВП составит 3,8%, а в расходах государственного бюджета — 12%. В государственном бюджете на 2025 год на образование выделено 4,94 млрд манатов, что на 8,5% больше по сравнению с прошлогодним бюджетом.

- Несомненно, средства, выделяемые из государственного бюджета на образование, позволят продолжить совершенствование школьной инфраструктуры нашей страны...

- Безусловно, реализация и планирование мер по улучшению образовательной инфраструктуры остаются в числе приоритетных направлений Министерства науки и образования. Благодаря постоянному вниманию и поддержке Президента Ильхама Алиева, инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой и содействию Фонда Гейдара Алиева, с 2003 года было построено и отремонтировано около 4000 школьных зданий. В результате этих усилий значительно улучшены условия обучения для более чем 1 миллиона учащихся.

В 2024 году за счет государственных инвестиций продолжались строительство и капитальный ремонт школ. В 57 образовательных учреждениях были проведены строительно-монтажные работы, в 21 учебном заведении завершены ремонтно-строительные работы, в 9 учреждениях продолжаются отделочные работы. Также ремонтно-строительные работы ведутся в 27 образовательных учреждениях (из которых 22 — общеобразовательные). Их планируется завершить в 2025 году.

Кроме того, в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики» было сдано в эксплуатацию и начало функционировать 6 школ, в том числе: школа №1 города Шуши на 960 ученических мест, школа №1 города Ходжалы на 132 ученических места, школа №4 города Ханкенди на 624 ученических места, школа села Сус Лачинского района на 132 ученических места, полная средняя школа имени академика Мехти Мехдизаде города Джебраил на 960 ученических мест и школа села Баллыджа Ходжалинского района на 460 ученических мест.

Кроме того, в предыдущие годы были сданы в эксплуатацию следующие средние школы: №1 в городе Физули на 960 ученических мест, №2 в городе Лачин на 510 ученических мест, школа села Забух Лачинского района на 176 ученических мест, школа села Талыш Агдеринского района и школа села Агалы Зангиланского района.

На освобожденных территориях также введены в эксплуатацию 3 дошкольных образовательных учреждения: ясли-детский сад села Сус Лачинского района на 50 мест, ясли-детский сад №1 Ходжалинского района на 40 мест и ясли-детский сад города Ханкенди на 80 мест. Планируется ввести в эксплуатацию еще 3 школы и 2 детских сада.

В настоящее время на освобожденных территориях продолжается строительство 2 школ и 3 детских садов. Уже функционируют 11 общеобразовательных учреждений, в которых обучается около 2 тысяч учеников (включая дошкольные классы), а также работают более 270 педагогов. Кроме того, с текущего учебного года в Ханкенди начал свою деятельность Карабахский университет.

Необходимо отметить, что строительство общеобразовательных и дошкольных учреждений для развития человеческого капитала на освобожденных территориях является одним из наших главных приоритетов. Для обеспечения населения регионов качественными образовательными услугами важно привести систему образования в соответствие с современными стандартами. С учетом возвращения населения и особенностей регионов строительство и восстановление школ и дошкольных учреждений продолжается ускоренными темпами. Крупные компании активно участвуют в строительстве учреждений дошкольного и профессионального образования.

Также планируется организовать тренинги, направленные на повышение цифровых знаний и навыков населения.

- Одно из важных направлений, реализуемых в сфере образования в последние годы, связано с динамикой развития дошкольного образования. Какие планы предусмотрены на текущий год в этом направлении?

- Расширение сферы дошкольного образования занимает ключевое место в стратегических инициативах и является одной из основных целей государственной политики. В рамках деятельности по увеличению охвата дошкольным образованием на основе эффективной образовательной модели, предусмотренной «Стратегией социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», планируется, что к концу этого периода доля детей в возрасте 1-5 лет, охваченных дошкольным образованием, достигнет 50%. В 2025 году на финансирование дошкольного образования из государственного бюджета будет выделено 467,4 млн манатов.

В рамках подготовки к школе в 2024-2025 учебном году за счет средств государственного бюджета в общеобразовательных учреждениях было организовано около 6 тысяч групп дошкольной подготовки, в которых приняли участие 93 тысячи детей. Уровень участия детей в возрасте 5 лет в образовательном процессе увеличился до 87 процентов. В этом году планируется увеличить количество детей, охваченных дошкольным образованием, до 35 000 с использованием альтернативных моделей образования и финансирования (например, дошкольное образование общинного типа, сотрудничество родитель-государство-частный сектор и т. д.). На эти цели из государственного бюджета выделено 19,2 млн манатов, что на 6,6 млн манатов больше, чем в прошлом году. В результате реализуемых мер ожидается, что в текущем году уровень охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 1 до 5 лет достигнет 40%.

С 2017 года успешно реализуется проект «Развитие дошкольного образования общинного типа».

Цель проекта — поддержка социально-эмоционального развития, познавательных и общих знаний, творческого и физического развития детей в возрасте от 3 до 5 лет. Проект направлен на повышение качества начального образования через создание центров дошкольного образования общинного типа и родительских ассоциаций, а также их сотрудничество со школами. В 2023-2024 учебном году в почти 1000 группах дошкольного образования, организованных в 55 регионах и городах страны, обучалось около 20 тысяч детей в возрасте 3-4 лет.

Для расширения сферы дошкольного образования был проведен конкурс грантов по направлению «Организация услуг дошкольного образования на уровне общин». В результате грантового конкурса было подписано 189 соглашений, в которых приняли участие около 4400 детей.

Одной из основных задач на текущий год является совершенствование государственных стандартов и образовательных программ (учебных планов) дошкольного образования, а также организация повышения квалификации педагогических и управленческих кадров, работающих в этой сфере. Руководители дошкольных учреждений будут ознакомлены с меняющимися потребностями детей в области раннего развития и образования через программы профессионального развития. В рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» были организованы курсы повышения квалификации для педагогов и управленцев, работающих в системе дошкольного образования. В 2022–2023 годах в тренингах приняли участие 6000 работников сферы образования, а в 2024 году ожидается участие 9500 человек.

- В сфере общего образования происходят важные нововведения. Какие цели поставлены перед общим образованием в 2025 году?

- На организацию деятельности государственных общеобразовательных учреждений в 2025 году запланировано выделить 2,35 млрд манатов. Говоря об общем образовании, следует в первую очередь отметить сертификацию учителей и ее результаты. В рамках мероприятий, предусмотренных стратегией, в 2022–2024 годах к сертификации было привлечено около 65 000 учителей. Из 55 000 учителей, успешно прошедших сертификацию, более 38 000 получили повышение заработной платы на 10%, а более 17 000 — на 35%. В результате среднемесячная заработная плата учителей, получивших 10%-ную надбавку, составила 980 манатов, а у тех, кто получил 35%-ную надбавку, — 1295 манатов. В этом году в процесс сертификации будет вовлечено более 20 тысяч учителей. На эти цели в государственном бюджете дополнительно выделено 60,8 млн манатов, что в общей сложности составляет 154,4 млн манатов на выплаты надбавок к заработной плате в рамках сертификации.

Одним из ключевых направлений является проект STEAM. В 2024-2025 учебном году обучением по технологии STEAM будут охвачены более 264 000 учащихся в 400 общеобразовательных учреждениях. К концу 2026 года планируется увеличить это число до 280 000 человек. С 2024-2025 учебного года реализация проекта будет распространяться на учащихся IV классов. На реализацию проекта в государственном бюджете текущего года выделено 5,7 млн манатов.

Еще одной важной инициативой является проект «Цифровые навыки», который успешно реализуется в сфере общего образования в последние годы. Проект, направленный на развитие алгоритмического мышления, навыков проектного обучения и обучения школьников основам программирования, стартовал в 2017-2018 учебном году. В 2023-2024 учебном году проектом было охвачено более 400 000 учащихся в 531 общеобразовательном учреждении. С 2024-2025 учебного года к проекту присоединились еще 230 школ. Общее количество учащихся, которые присоединятся к проекту, составит более 100 000 человек. В 2024-2025 учебном году проектом будут охвачены 510 000 учащихся в 762 школах. Масштаб проекта будет расширяться и в 2025 году.

Еще одним важным нововведением является проект «Профессионально-ориентированные классы». Основная цель создания профессионально-ориентированных классов — предоставить учащимся на базе общего образования знания и навыки по различным профессиям, а также подготовить их к рынку труда, предоставив информацию о различных специальностях. В 2024-2025 учебном году в рамках реализации стратегии в 249 школах будут функционировать 419 профессиональных классов, в которых обучаются более 7000 учащихся. На расширение и реализацию проекта в этом году из государственного бюджета выделено 8 млн манатов.

За последние годы информатизация системы образования стала основой для существенных качественных изменений в образовательном процессе. В настоящее время продолжается работа по ежегодному оснащению образовательных учреждений дополнительной компьютерной техникой. На эти цели в государственном бюджете текущего года предусмотрено 40 млн манатов. За последние 3 года в общеобразовательные учреждения было передано 40 000 компьютеров. Если в 2020 году на 36 учащихся приходился 1 компьютер, то сейчас на 9 учащихся — 1 компьютер, а к концу 2026 года планируется достичь соотношения 6:1.

В то же время в последние годы благодаря государственным инвестициям школы были подключены к оптоволоконной (высокоскоростной) сети. Если в 2020 году к оптоволоконному интернету было подключено 378 учебных заведений, то сейчас их число составляет 1737. Работа по оцифровке образовательных услуг и совершенствованию баз данных продолжает активно развиваться.

- Несомненно, прогрессивные изменения, осуществляемые в сфере образования в нашей стране, также стимулировали работу по выявлению талантливых учеников…

- Сеть лицеев и гимназий, особенно в регионах, продолжает расширяться, предоставляя возможности для обучения талантливых учеников. Новые лицеи открываются в таких городах и регионах, как Огуз, Гобустан, Сумгаит, Ленкорань, Мингячевир. В прошлом году около 25 тысяч учеников подали заявления на обучение в 34 различных лицеях и гимназиях, из которых 3000 лучших были зачислены в эти учебные заведения. За последние два года в регионах было создано и активно функционирует 5 лицеев, ориентированных на выявление и развитие талантливых учащихся.

Число участников различных конкурсов и олимпиад, проводимых по всей стране для выявления талантливых школьников, увеличилось на 15% и достигло 150 000 человек. Цель проведения олимпиад и конкурсов — предоставить учащимся возможности для раскрытия своих талантов и перспективы для дальнейшего развития. Важной мотивацией является тот факт, что победители республиканских предметных олимпиад получают право поступать в учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов.

Наши ученики ежегодно участвуют более чем в 20 международных олимпиадах. За последние годы наблюдается положительная динамика в завоеванных медалях. В прошлом учебном году наши ученики показали отличные результаты на международных олимпиадах. Национальные команды приняли участие в 21 международной олимпиаде, завоевав в общей сложности 63 медали и 18 поощрительных сертификатов, в том числе 6 медалей за первое место, 22 медали за второе место и 35 медалей за третье место.

- Какие нововведения планируются в рамках пилотных проектов, реализуемых в сфере образования?

- В рамках мероприятий, предусмотренных стратегией, до конца 2026 года планируется внедрение пилотного проекта по поголовному финансированию в 100 школах. На пилотный этап, который начнется в этом году, на поголовное финансирование в 10 общеобразовательных учреждениях выделено 6 млн манатов.

Также рассматривается вопрос создания современной методической службы. К концу 2026 года планируется, что число профессиональных сотрудников, работающих в этих службах, увеличится до 2250 человек. Для реализации этих инициатив на прием 750 методистов в этом году в государственном бюджете предусмотрено 7 млн манатов.

Проект «Друг школьника» реализуется с 2016 года. Его основная цель — создание безопасной среды в школах, контроль за поведением учащихся и оказание первой помощи детям в чрезвычайных ситуациях. В 2024-2025 учебном году проект охватывает 238 общеобразовательных учреждений и около 416 тысяч учащихся в Баку, Сумгаите, Апшероне, Гяндже, Лянкяране, Масаллы и Джалилабаде. На финансирование проекта в этом году запланировано 7 млн манатов.

- В последние годы интерес к профессиональному образованию в нашей стране значительно увеличился. Растет число людей, выбирающих современные профессии. В текущем году также увеличен объем финансирования в этой сфере.

- Да, в настоящее время профессиональное образование является важным направлением в системе образования, где наблюдается существенный прогресс, особенно в плане повышения занятости молодежи. В соответствии с бюджетом на 2025 год на реализацию мероприятий в сфере профессионального образования выделено 82,2 миллиона манатов.

Продолжается целенаправленная работа по расширению охвата и улучшению качества профессионального образования, а также обновлению инфраструктуры. Растущая привлекательность этой области также отражается в увеличении числа студентов. В 2024-2025 учебном году прием студентов осуществляется в 72 учреждениях профессионального образования по 136 специальностям. В учреждениях профессионального образования было принято 24,8 тыс. человек, из которых 85% — на бюджетной основе, а 15% — на платной. Важно отметить, что по сравнению с показателями 2020 года количество зачисленных студентов увеличилось на 60%.

Наша цель — увеличить к 2026 году количество студентов, принятых в учреждения профессионального образования, до 28 000 человек. В настоящее время 6 000 студентов обучаются в учреждениях высшего профессионального образования, и по окончании обучения они могут поступить в высшие учебные заведения без сдачи вступительных экзаменов. К 2026 году планируется увеличить число обучающихся на этом уровне образования до 92 000 человек.

Одним из значительных нововведений является внедрение поголовного финансирования в сфере профессионального образования. Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики «О применении нового механизма финансирования в профессиональных учебных заведениях», в 8 учреждениях профессионального образования, охватывающих 7 000 учащихся, уже применяется поголовное финансирование. В 2025 году планируется распространить этот механизм и на учреждения дополнительного профессионального образования. На эти цели из государственного бюджета будет выделено 24,7 млн манатов, что на 7,2 млн манатов больше по сравнению с прошлым годом.

Особое внимание уделяется созданию современной инфраструктуры в регионах. За последние 10 лет в городах Баку, Гянджа, Барда, Габала, Исмаиллы, Джалилабад, Физули и Ленкорань были построены новые учреждения профессионального образования, оснащенные современной инфраструктурой, включая «умные» теплицы, фермы, экспериментальные гостиницы и ремонтные мастерские.

Говоря о профессиональном образовании, стоит отметить, что в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджанской Республики» также создаются учреждения профессионального образования. В настоящее время продолжаются строительно-монтажные работы в Шушинском государственном центре и Физулинском центре профессионального образования. В этом году начнутся проектные работы для учреждений дополнительного профессионального образования.

- Сектор высшего образования играет ключевую роль в повышении конкурентоспособности нашей страны. Какие нововведения в развитии высшего образования ожидаются в 2025 году?

- Образовательное сообщество постоянно ощущает внимание и поддержку со стороны руководства страны в вопросах повышения качества высшего образования. Это подтверждается рядом важных решений, принятых в сфере высшего образования в последние годы.

Рост числа студентов в высших учебных заведениях наглядно отражается в статистике приема на 2024–2025 учебный год. В этом учебном году в университеты было принято более 74 000 человек. По сравнению с 2005 и 2017 годами количество поступивших увеличилось соответственно в 2,2 и 1,7 раза. В следующем году планируется принять в высшие учебные заведения более 75 000 студентов.

Кроме того, постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 6 сентября 2024 года были увеличены годовые расходы на обучение каждого студента в университетах на всех уровнях образования, включая бакалавриат, магистратуру, резидентуру и докторантуру. Среднее увеличение составило 25%. В связи с этим из государственного бюджета на 2025 год дополнительно выделен 101 миллион манатов, что в общей сложности составит 391 миллион манатов на расходы на образование.

Хотел бы также отметить, что текущий учебный год стал знаковым для системы высшего образования нашей страны с открытием ряда новых вузов. В 2024-2025 учебном году начал функционировать Карабахский университет. В этом учебном году в бакалавриат Карабахского университета было принято 1104 студента, что составляет 98,5% от запланированного числа. Среди принятых студентов 101 человек набрал более 600 баллов, а 385 — более 500 баллов. Для обеспечения деятельности университета в 2025 году из государственного бюджета выделено 17 миллионов манатов. Работы по строительству инфраструктуры университета продолжаются быстрыми темпами.

Согласно Указу Президента Азербайджанской Республики от 15 ноября 2024 года «О расширении охвата и финансирования образовательных программ с новым содержанием в высшем образовании», переход от количественного к качественному финансированию высшего образования стал приоритетной задачей.

Масштаб программы SABAH будет постепенно расширяться с 2025 по 2028 год. На эти цели из государственного бюджета на 2025 год предусмотрено выделение 10 миллионов манатов.

Кроме того, в 2024 году был подписан «Меморандум о взаимопонимании между Министерством науки и образования Азербайджанской Республики и Советом высшего образования Турецкой Республики», который предусматривал создание Турецко-азербайджанского университета. В этом университете, который начал свою деятельность в 2024-2025 учебном году, в настоящее время обучается 83 студента по таким специальностям, как компьютерная инженерия, промышленная инженерия и пищевая инженерия. В 2025 году на обеспечение деятельности университета и увеличение приема студентов будет выделено еще 10 миллионов манатов.

Создание и успешное функционирование Фонда студенческих кредитов является ярким примером высоко оцениваемого внимания государства к образованию и молодежи. В целях обеспечения доступности образования для граждан из малообеспеченных слоев населения, создания равных возможностей для получения образования и расширения охвата образовательными услугами, на сегодняшний день было выдано более 46 000 образовательных кредитов.

- В последние годы финансирование обучения азербайджанской молодежи в престижных университетах мира в рамках государственных программ по образованию за рубежом стало важным направлением в развитии человеческого капитала и подготовке высококвалифицированных специалистов в нашей стране.

- Хочу отметить, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 12 августа 2024 года были внесены изменения в «Государственную программу по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах», а срок действия программы был продлен до 2028 года. Согласно изменениям, ежегодно около 500 граждан Азербайджана получат возможность обучаться на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры в престижных вузах за рубежом.

В 2024-2025 учебном году стипендии в рамках Госпрограммы получат 500 человек, включая 125 на уровне бакалавриата и 375 на уровне магистратуры. Из них 135 человек будут обучаться в университетах, входящих в десятку лучших вузов мира по мировым рейтингам.

На данный момент в рамках Госпрограммы 2019-2023 годов реализуются 6 международных программ двойных дипломов. Общее количество студентов, принятых на эти программы, составило 1041 человек, а число выпускников — 252.

Стоит также отметить, что позиции азербайджанских высших учебных заведений в международных рейтингах значительно улучшаются. Присутствие азербайджанских вузов в мировых рейтингах повышает их глобальную конкурентоспособность и способствует улучшению их международной репутации. В рамках COP29 были оглашены результаты QS 2025 — одного из самых влиятельных мировых рейтингов. Один из наших университетов, Бакинский государственный университет, входит в первую тысячу мировых вузов, а два других университета — ADNSU и UNEC — попали в топ-1200. Впервые 7 высших учебных заведений Азербайджана были включены в «Рейтинг лучших университетов мира QS: Устойчивость 2025».

Кроме того, в рейтинге Times Higher Education Impact 2024 были представлены 18 азербайджанских вузов. По сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился более чем в два раза.

- Одна из важнейших задач заключается в интеграции науки и образования. Как построена деятельность в этой области?

В этой области основными целями являются организация взаимодействия научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений, совместное выявление существующих проблем и путей их решения, улучшение международных рейтингов вузов и превращение их в научно-исследовательские центры. В рамках этого направления уже подписаны меморандумы о взаимопонимании между рядом вузов и научно-исследовательских институтов, направленные на совместную деятельность.

Между зарубежными университетами и научно-исследовательскими институтами нашей страны активно реализуются совместные проекты, программы обмена преподавателями и научные семинары. Также организовано обучение научных сотрудников эффективному использованию престижных международных наукометрических баз данных, таких как «Web of Science» (Clarivate) и «Scopus» (Elsevier).

Цель этих инициатив — расширить знания, навыки и компетенции в использовании научных баз данных. На сегодняшний день проведено 14 тренингов для научных сотрудников и преподавателей высших учебных заведений по использованию баз данных Web of Science, Scopus и ScienceDirect. Более 100 научных и образовательных учреждений получили доступ к этим базам данных.

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