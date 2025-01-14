«Особенно беспокоит, что насильственное принуждение к неонацистской идеологии и ярая русофобия уничтожают некогда процветающие города Украины, в том числе Харьков, Одессу, Николаев, Днепропетровск. Не исключено, что в наступившем году Украина вообще прекратит свое существование», - сказал Патрушев.

По его словам, «антироссийская политика властей Молдовы может привести к тому, что эта страна вообще перестанет существовать».

«Не исключаю, что агрессивная антироссийская политика Кишинева приведет к тому, что Молдова либо войдет в состав другого государства, либо вообще прекратит свое существование. В данной ситуации можно посмотреть на пример Украины, где неонацизм и русофобия привели страну к краху, причем еще задолго до специальной военной операции», - добавил Патрушев.

По его словам, «Россия и США должны вести переговоры по Украине без участия других стран»: «Ни с каким Лондоном и Брюсселем разговаривать не о чем. Руководство Европейского союза не имеет права говорить от лица ряда своих членов, в том числе Венгрии, Словакии, Австрии, Румынии и некоторых других стран Европы, заинтересованных в стабильности в Европе и занимающих взвешенную позицию в отношении России».