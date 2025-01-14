Женщины исчезнут с голубых экранов

Чиновники из правительства Афганистана, сформированного радикальным движением «Талибан», запретили женщинам работать дикторами и ведущими на телевидении, сообщила газета Hasht-e Subh.

По данным источников в провинции Герат, соответствующий указ был издан управлением по поощрению добродетели и предотвращению порока с формулировкой, что появление женщин на телеэкранах является «провокацией для мужчин». Всем СМИ также было разослано предупреждение с требованием соблюдать указание.

Представители радикального движения информацию газеты пока не комментировали.