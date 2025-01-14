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Оппозиция готовится свергнуть премьера Словакии

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Премьер-министру Словакии Роберту Фицо грозит импичмент. В частности, оппозиция страны планирует объявить ему вотум недоверия, пишет издание Aktuality.sk.

По информации журналистов, вотум недоверия намерена выразить объединенная оппозиция, в которую вошли «Прогрессивная Словакия», «Движение Словакии», «Христианско-демократическое движение», а также «Свобода и солидарность».

«Роберт Фицо покинул Словакию. Вместо того чтобы быть на родине и решать проблемы, которые беспокоят народ, он летает по всему миру, кланяется диктаторам, наслаждается роскошью где-то во Вьетнаме. Он оскорбляет наших соседей и партнеров. Он ушел в отставку от управления, которое должно происходить здесь, в Словакии», - подчеркнул председатель сильнейшего оппозиционного движения страны «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка.

По его словам, то, что вся оппозиция смогла объединиться для отставки Роберта Фицо, имеет большое значение.

В частности, оппозиция обвиняет Фицо и его правительство в том, что он посетил Москву, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным, и в изменении внешнеполитической ориентации Словакии.

«Мы четко заявляем, что не позволим Роберту Фицо похитить Словакию на восток», - добавил Шимечка.

Он подчеркнул, что причиной идеи о вотуме недоверия является не только поездка Фицо в Москву.

«Таких причин много. За 14 лет, что Роберт Фицо руководит Словакией, он сделал столько вреда, что его невозможно пересчитать за х часов», - отметил Шимечка.

Политик сказал, что Словакия беднее других европейских стран, имеет худшее здравоохранение, инфраструктуру и образование.

«Все люди в Словакии это видят, и это ответственность Роберта Фицо», - заверил он.

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