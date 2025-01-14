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СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб
Новость дня
СГБ предотвратила покушение на убийство по заказу иностранных спецслужб

ЕС планирует расширяться

17:20 748

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос выразила надежду, что в ближайшие пять лет 1-3 страны-кандидата смогут присоединиться к Евросоюзу.

Кос также выразила надежду, что во время председательства Польши в Совете ЕС (до конца июня 2025 года) ЕС откроет переговоры с Украиной и Молдовой.

Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года ведет с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005 года, Черногория - с 2010 года, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

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