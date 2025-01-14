Нахчыванцы остались без кикбоксинга

Федерация кикбоксинга Нахчыванской Автономной Республики (НАР) прекратила свою деятельность. Решение принято на основе обращения федерации.

Федерация кикбоксинга НАР создана в 2018 году, ее председателем являлся Хаял Абдуллаев.

Ранее в Нахчыване прекратил деятельность ряд других федераций. В Автономной Республике будут действовать представительства общереспубликанских федераций.