США поведет в бой министр, который обещает больше не пить и не приставать к женщинам

Все внимание в Америке сегодня обращено на человека, которого избранный президент Трамп предлагает в качестве министра обороны. Пит Хегсет становится первым в ряду назначенцев Трампа, которому, начиная со вторника, предстоит пройти через слушания в Сенате, где его будут «поджаривать» со всех сторон. 44-летний Хегсет, до недавнего прошлого комментатор телекомпании Foх, является носителем всех возможных человеческих пороков, он, как говорят его недоброжелатели, не достоин не только быть главой Пентагона, но даже руководить командой по отлову бродячих животных.

У Хегсета репутация «сексуального хищника» - он обвиняется в изнасиловании одной дамы на конференции Калифорнийских женщин в 2017 году, которой потом заплатил немалую сумму за «причинение ущерба» ее внутренним органам. На собраниях двух ветеранских групп, председателем которых он состоял, Хегсет неоднократно появлялся сильно пьяным и порой просто валился с ног. Кроме того, у правоохранительных органов есть вопросы по поводу грубых финансовых злоупотреблений в этих комитетах. У него также длинная и нелицеприятная история высмеивания женщин, в частности тех, кто служит в армии, представителей расовых и этнических меньшинств и всех, кто придерживается несхожих с ним политических взглядов. Сразу после того, как его выдвинул Трамп, Хегсет пообещал начать «контрнаступление» против тех генералов в Пентагоне, которых он называет «радикальными левыми». То есть он заранее объявил, что начнет войну с министерством, которым станет руководить. По всем этим пунктам его будут допрашивать с пристрастием члены двухпартийного сенатского Комитета по вооруженным силам. И, конечно, первым вопросом будет — как этот человек, служивший в Иране и Афганистане, но не командовавший там даже ротой, намерен возглавлять крупнейшее в стране Министерство обороны с 3 миллионами военнослужащих и бюджетом в 800 миллиардов долларов?

Очевидно, что голосование пройдет строго по партийным спискам. Сенаторы-демократы убеждены, что этот человек совершенно не соответствует критериям, которые предъявляются министру обороны. «Он не подходит для этой работы», - говорит сенатор-демократ Тамми Дакворс из Иллинойса. – Под его командованием в Иране и Афганистане было меньше людей, чем тех, кто работает в кафе Applebee». «Хегсет, который обвиняется в сексуальных домогательствах и финансовых нарушениях, — как он будет управлять министерством с миллиардами долларов? – спрашивает сенатор Джеки Розен из Невады. - Как люди смогут уважать его?» Демократы также обвиняют ФБР в том, что оно не провело интервью с женщиной, которая обвиняет Хегсета в изнасиловании, а также и других свидетелей его неподобающего поведения. Сенатор Ричард Блюменталь говорит, что интервью с жертвой изнасилования должно было быть краеугольным камнем всего процесса проверки личности кандидата в министры, но его в Сенате никто не видел. Однако за Хегсета стеной встали республиканцы, которые намерены протащить его в Пентагон не мытьем, так катаньем. Среди последних - лидер республиканского большинства в верхней палате Джон Тун. Он надеется, что кандидат успешно пройдет слушания. Издание The New Yorker сообщает, что лица из команды Трампа и его сторонники в Сенате развернули кампанию по запугиванию свидетелей и обработке тех республиканцев, у которых есть сомнения в том, насколько адекватен Пит Хегсет. Среди недоверчивых поначалу была сенатор Джони Эрнст из Айовы, ветеран вооруженных сил, которая сама стала жертвой сексуального нападения. Республиканцы решили, что кому, как не ей нужно сказать свое веское слово. Она еще месяц назад призывала досконально расследовать все детали биографии назначенца, но потом резко умерила свой пыл. Произошло это после личной встречи с Хегсетом, которая, по словам сенаторши, была «обнадеживающей». Эрнст также объявила, что ей больше не интересна проверка, произведенная ФБР. Кандидат в министры провел несколько встреч с законодателями, на которых пообещал, что, став министром, он не будет больше преследовать женщин и бросит пить.